Netflix lanza el potente tráiler de 'El lado siniestro de la luna': Jim Mickle regresa con un nuevo thriller de ciencia-ficción

Netflix sigue calentando el curso con proyectos prometedores y acaba de estrenar el tráiler completo de su próximo título de género, la película de suspense criminal y (parece) que algo de ciencia ficicón y acción, 'El lado siniestro de la luna' (In The Shadow Of The Moon, 2020), lo nuevo del aclamado director Jim Mickle, responsable de las estupendas 'Stake Land' (2010) y 'Frío en julio' (Cold in July, 2014).

'El lado siniestro de la luna' está ambientada en la Filadelfia de 1988, cuando el oficial de policía Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) trata de convertirse en detective empezando a rastrear a un sanguinario asesino en serie que resurge misteriosamente cada nueve años,haciéndo coincidir sus crímenes con ciclos lunares.

Pronto, los crímenes del asesino comienzan a desafiar toda explicación científica, y la obsesión de Lock de encontrar la verdad amenaza con destruir su carrera, su familia y posiblemente su cordura. Un giro sorprendente a la propuesta criminal clásica que promete una visión diferente de un procedural.

Junto a Holbrook, repite con Mickle Michael C. Hall, y se incorporan Bokeem Woodbine, Cleopatra Chapman, Rudi Dharmalingam y Sarah Dugdale como actores de reparto. 'El lado siniestro de la luna' estará disponible en Netflix a partir del 27 de septiembre.