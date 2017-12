Netflix presenta el increíble tráiler de 'Altered Carbon': el futuro es distópico, violento y espectacular

Ojo a esto, sobre todo si eres aficionado al género fantástico. Netflix acaba de presentar el primer e increíble tráiler de 'Altered Carbon', una de sus grandes apuestas para el año que viene. La serie está basada en la novela homónima de subgénero cyberpunk escrita por Richard K. Morgan, y se estrena el 2 de febrero de 2018.

La historia transcurre en un futuro en el que la mente humana puede ser digitalizada, descargada en una "pila cortical" y colocada en un nuevo cuerpo. La serie sigue las andanzas del soldado de Envoy Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), que vuelve a la vida siglos después de su muerte para investigar el asesinato frustrado de Laurens Bancroft (James Purefoy), el hombre más rico de la Tierra. A medida que avanza la investigación, Kovacs descubre que su pasado no está tan enterrado como pensaba...

El plan original de la productora Laeta Kalogridis ('Shutter Island', 'Alita: Battle Angel') fue trasladar la obra original a la gran pantalla pero los estudios de cine no le proporcionaban la libertad artística necesaria para contar la historia adecuadamente; por suerte, apareció Netflix, que ya estamos viendo que no tiene problema alguno en dar luz verde a presupuestos millonarios que antes estaban reservados para Hollywood ('Bright' ha costado cerca de 100 millones de dólares y 'The Irishman' podría superar esa barrera).

"La complejidad de la historia requiere, como suele ocurrir en el "noir", realizar un misterio criminal extremadamente retorcido, pero también tenía que ser un tono adulto duro", cuenta Kalogridis a EW, antes de mencionar 'Logan' como ejemplo de lo que tienen en mente. Un proyecto arriesgado para el cine que normalmente no sale adelante, pero por suerte, en televisión ahora son más valientes.