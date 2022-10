Nintendo lanza el tráiler de 'The Super Mario Bros. Movie': así suena Chris Pratt como el fontanero más famoso de los videojuegos en su vuelta al cine

Cuándo se confirmó que Chris Pratt iba a ser la voz de Mario en una película de animación de 'Super Mario Bros.', pues más de uno nos quedamos un poco picuetos por la elección pero solo nos quedaba confiar en Nintendo e Illumination.

Durante muchos meses el proyecto ha estado envuelto en un halo de secretismo que estaba poniendo nerviosos a los fans, pero los primeros avances de la película por fin se han dejado ver y parece que tendremos una estética similar a la de los videojuegos.

¡Wahoo!

Con este primer tráiler de 'The Super Mario Bros. Movie' nos podemos hacer un poquito más a la idea sobre qué pinta tendrá la película, aunque todavía quedan por confirmarse muchísimos detalles sobre la trama y bastantes personajes que aún no han hecho su aparición. Por ahora parece que tenemos encima una invasión de Bowser y que Mario (¡y Luigi!) terminarán metidos de por medio para tratar de detenerle.

'The Super Mario Bros. Movie' va a tener estrellas por todas partes, y no solo de esas que te vuelven invencible. Aunque va a ser diferente oírles con otras voces, vamos a tener a Chris Pratt y a Charlie Day como Mario y Luigi, respectivamente, con Anya Talor-Joy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser.

Esta misma semana se había dejado ver un primer póster oficial de la película, que está animada desde Illumination, el estudio responsable de 'Gru, mi villano favorito' y '¡Canta!'. Y por lo menos lo que se puede decir por ahora es que la estética de los videojuegos se ha reflejado bastante bien.

No es la primera vez que 'Super Mario' salta al cine, aunque la película encabezada por Bob Hoskins se ha quedado para poco más que para memes y no fue precisamente muy fiel a los juegos. Habrá que ver qué tal se mide, pero la película de animación no tiene el listón muy alto en cuanto a comparativas se refiere.

Aunque originalmente se iba a estrenar este mismo año, al final sus responsables han decidido dar un poquito más de tiempo al desarrollo en principio podemos esperar la nueva película de 'Super Mario Bros.' para el 7 de abril de 2023.