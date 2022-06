“Va a ser distinto a cualquier cosa que hayas escuchado antes”. Chris Pratt promete una interpretación revolucionaria como Super Mario en la película de Nintendo e Illumination

Ya han pasado cosa de cinco años desde que supimos que la gente de Nintendo anunció que el bueno de Mario tendría su propio largometraje de animación a raíz de una colaboración entre la compañía nipona y el estudio Illumination Entertainment —responsables de la prolífica saga de Gru—. Pero el año pasado la curiosidad hacia el proyecto se incrementó exponencialmente después de que conociésemos los nombres de su estelar reparto.

Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan Micahel-Key, Seth Rogen, Charlie Day... el, listado de voces que darán vida a los personajes del universo del fontanero bigotudo son realmente espectaculares; pero la guinda del pastel tiene nombre y apellido, y esos no son otros que Chris Pratt.

El de Virginia, que prestará sus cuerdas vocales al protagonista de la función, ha dado detalles sobre su trabajo en la película, y ha prometido una interpretación "diferente a cualquier cosa que hayamos escuchado antes".

"Trabajé muy de cerca con los directores, intentando unas cuantas cosas, y dimos con algo de lo que estoy muy orgulloso y que no puedo esperar a que la gente lo vea y escuche. Es una narrativa animada con voiceover. No es una película en acción real. No me voy a poner un traje de fontanero y voy a correr por todas partes. Estoy proporcionando una voz a un personaje animado, es una actualización y algo diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes en el universo Mario".