'¿Qué pasaría si...?' acaba de terminar en Disney plus, pero Marvel ya ha lanzado un primer tráiler de la temporada 3

Vaya nueve episodios hemos tenido de la temporada 2 de '¿Qué pasaría si...?' (What if...?). Con sus más y sus menos, la serie animada de escenarios alternativos del Universo Cinemático Marvel ha sido como un pequeño regalo de Navidad en Disney+. Y, ojo, porque no solo se ha ido con la promesa de que regresará con una temporada 3 sino que ya tenemos todo un primer adelanto.

Un "vistazo al futuro" en el que se nos propone una aventura protagonizada por Soldado de Invierno y Guardián Rojo, vestidos de civil y, aparentemente, sin tardar en meterse en un lío. Al menos juzgando por la persecución con la que termina el vídeo.

Más mundos alternativos

Eso sí, más allá de este vídeo, la información sobre la temporada 3 de '¿Qué pasaría si...?' es bastante limitada. De hecho, a pesar de que sería lo normal, tampoco podríamos poner la mano en el fuego en torno a la presencia de Sebastian Stan y David Harbour en el reparto de voces.

Imagino que no tardaremos mucho en saber más de estos nuevos episodios y qué historias alternativas nos contarán bajo la mirada de Uatu el Vigilante (Jeffrey Wright). Sí que esperamos que repita el trío creativo de A.C. Bradley y Matthew Chauncey al guion y Brian Andrews en la dirección. Esta temporada 2 contó además con Ryan Little como guionista de un par de episodios y Stephan Franck como director del primer capítulo.

