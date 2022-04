Salvaje tráiler de 'Crimes of the Future': David Cronenberg promete revolvernos el estómago con su nueva película, que competirá en Cannes

Si exceptuamos el sorprendente cortometraje codirigido junto a su hija Caitlin el pasado 2021, podemos afirmar que llevábamos ocho años echando tremendamente de menos al maestro David Cronenberg. Desde que estrenó en 2014 su notable 'Maps to the Stars' nos ha tenido en el dique seco, pero hoy, hemos podido echarle el guante al tráiler de su flamante nuevo largometraje: 'Crimes of the Future'.

Larga vida a la nueva carne

Como podéis comprobar sobre estas líneas, lo nuevo de Cronenberg promete servirnos en bandeja de plata una nueva ración de sus temas y obsesiones habituales con un extra de profanaciones corporales que harán las delicias de los parroquianos y que, probablemente, pondrán del revés los estómagos de los asistentes a sus proyecciones en la próxima edición del Festival de Cannes, donde competirá en la sección oficial.

La película, descrita por insiders como la obra "más divisiva e incómoda" del director y sobre la que prevén "abandonos de la sala de cine durante su último cuarto", tendrá la forma de un thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro próximo en el que los seres humanos han evolucionado más allá de su estado natural, alterando su estructura biológica y adaptándose a un mundo en el que no existe el dolor. Sin duda, una premisa 100% marca de la casa.

La cinta, escrita por el propio Cronenberg, está protagonizada por un trío de lujo compuesto por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, y su estreno local está previsto para el mes de junio, una vez concluya su periplo festivalero en Francia. Por el momento no hay fecha de estreno en España, así que lo único que queda es esperar a que alguna distribuidora se anime lo antes posible y no tengamos que esperar hasta Sitges para echarle el guante.