Taron Egerton se convierte en Elton John en el emocionante tráiler final de 'Rocketman'

Un par de días después de presentar un vídeo centrado en el talento de Taron Egerton para cantar los temas de Elton John, Paramount Pictures ha lanzado un nuevo tráiler de 'Rocketman', biopic de la estrella musical británica. Lo ha dirigido Dexter Fletcher, que ayudó a terminar 'Bohemian Rhapsody' tras el despido de Bryan Singer a un par de semanas del final del rodaje.

A diferencia del "teaser" que vimos en octubre, este nuevo vídeo ya muestra más metraje y viene cargado de escenas, demasiadas creo yo. Pero a diferencia de los adelantos que hay que tragarse en el cine, siempre puedes quitarlo antes de que acaben los dos minutos de duración. Por cierto, 'Rocketman' se estrena el próximo 31 de mayo.

La película sigue el viaje de transformación del tímido prodigio del piano Reginald Dwight a la superestrella internacional Elton John. Ambientada en sus canciones más queridas, 'Rocketman' cuenta la historia, personal, inspiradora y sin censura, de cómo un chico normal de un pueblo pequeño se convirtió en una de las figuras más icónicas de la cultura pop...

Jamie Bell como el antiguo letrista y socio de Elton, Bernie Taupin; Richard Madden como el primer manager de Elton, John Reid y Bryce Dallas Howard como la madre de Elton, Sheila Farebrother, acompañan a Taron Egerton en el reparto.

Como decía al principio del artículo, el actor protagonista (que ya colaboró con Fletcher en 'Eddie el águila') no sólo aceptó el reto de interpretar a Elton John sino que se ha atrevido a cantar sus éxitos, algo que no estuvo al alcance de Rami Malek cuando dio vida a Freddy Mercury (lo cual, curiosamente, no va a impedir que gane el Óscar al mejor actor principal de 2018).