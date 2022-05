Teaser tráiler de '1899': los creadores de 'Dark' regresan a Netflix con una nueva serie de terror que ya envía mensajes ocultos

Netflix acaba de lanzar el teaser tráiler de '1899', la nueva serie de Baran bo Odar y Jantje Friese, los creadores de la muy popular 'Dark' y también el dúo detrás de la película 'Silencio de hielo'. Además, este breve adelanto incluye un mensaje oculto en código morse que desvela que tendremos un nuevo avance oficial el próximo 6 de junio.

Eso sí, el vídeo que ha lanzado la plataforma desvela bien poco sobre lo que nos contará la serie. Todo apunta a que el símbolo que aparece en la imagen superior tendrá una gran importancia en '1899', pero de su historia seguimos sabiendo únicamente que girará alrededor de un grupo de inmigrantes europeos que viajan de Londres a Nueva York en busca de una nueva vida. Todo se complicará cuando se encuentren con otro barco a la deriva, algo que convertirá su viaje en una pesadilla.

A new official teaser for 1899 S1! pic.twitter.com/ryHlyrxlYs