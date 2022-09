'The People's Joker': así es la parodia "ilegal y queer" del personaje de DC que Warner no quiere que veas

El Festival de Toronto acaba de darnos una gran sorpresa con 'The People's Joker', pues ha decidido retirar esta parodia del personaje de DC tras una reclamación legal de Warner. Obviamente, esta polémica decisión no ha pasado desapercibida y ahora existe la duda de hasta qué punto puede llevar a que 'The People's Joker' acabe en el olvido.

Vera Drew, coguionista, directora y protagonista de la película, no ha tardado en referirse al posible problema de derechos de la película -ojo, que además de Joker también aparecen Harley Quinn y Batman- en una entrevista concedida a Collider en la que ha comentado lo siguiente:

Creo que esta película se puede distribuir al 100%. Está completamente protegida por el uso justo y la ley de derechos de autor. Como una ley de parodia. Lo único que lo hace raro en ambas categorías es que nadie ha cogido nunca personajes e IP y los ha personalizado de esta manera. Así que creo que eso es lo que realmente hace que parezca mucho más peligroso de lo que realmente creo que es. Quiero decir, lo entiendo, mira, puse una "película de cómics ilegal" en el cartel, pero eso fue sólo para conseguir sus traseros en las butacas.

No hay literalmente ninguna razón para que nadie se preocupe, creo, por las repercusiones legales de esto. Sin entrar en ello, hemos ido muy lejos para asegurarnos de que podíamos hacer esto. Probablemente no habría gastado dos años de mi vida haciendo una película del Joker realmente ilegal.

'The People's Joker' cuenta la historia de una aspirante a payaso que está lidiando con su identidad de género. Este Joker funda entonces un grupo cómico ilegal con otro aspirante a comediante después de que la comedia haya sido criminalizada, y su grupo atrae a más pícaros. En la película se incluyen planos de corte experimental y la narrativa queer tiene mucha importancia.

Veremos en qué queda todo esto, pero parece claro que en Warner no quieren ni oír hablar de la película, un movimiento lógico, pero más aún que 'Joker 2' está oficialmente en marcha.

