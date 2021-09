Todas las claves del tráiler de 'Matrix Resurrections', el esperado regreso de la saga dirigido por Lana Wachowski

Después de una larga y tortuosa espera desde que nos pusieron los dientes largos con las informaciones filtradas desde la CinemaCon 2021, al fin hemos podido ver con nuestros propios ojos el espectacular tráiler de 'Matrix Resurrections'; el regreso de la rompedora franquicia a la gran pantalla casi dos décadas después del cierre de la trilogía original.

Como no podría ser de otro modo, la campaña promocional del largometraje he llegado golpeando fuerte, sembrando más dudas que aclarando las ya existentes, así que para intentar rascar lo máximo posible me he sumergido en los tres minutos que dura el avance para extraer alguna que otra clave que podría ser esencial. No puedo prometer certezas, porque todo sugiere que nada es lo que parece.

Sea como fuere, vamos a ello. No hay cuchara.

Un cambio en Matrix

Tras un plano de situación que, probablemente, tenga un aspecto ultradigital de forma intencionada —no dejamos de estar en una simulación, ¿verdad?— y que recuerda a la paleta de colores de la última escena de 'Matrix Revolutions', el primero de los muchos detalles que conectan el tráiler con la 'Matrix' de 1999 se está paseando sobre el escritorio del terapeuta de Neo Thomas Anderson.

Aunque no hayamos visto al felino repetir su movimiento, no es difícil conectar al gato negro con aquél déjà vu que alertaba a los protagonistas de un cambio en Matrix en la película original.

Sueños que no son solo sueños

El punto de partida de 'Matrix Resurrections' parece circular por sendas parecidas al de la primera 'Matrix'. Thomas Anderson está atrapado en una "realidad" que no se siente todo lo tangible y veraz que debería; sufre algún tipo de desconexión que no duda en tratarse con su terapeuta, interpretado por Neil Patrick Harris, a quien le dice sin dudarlo que ha estado teniendo sueños que no fueron solo sueños.

Esta revelación abre paso a una brevísima secuencia de montaje que nos deja planos demasiado sugerentes como para dejarlos pasar por alto, y que van mucho más allá de la ciudad inundada de código por la que pasea el protagonista. En ella podemos ver a Neo haciendo uso del tiempo bala, fotogramas idénticos a la primera escena de 'Matrix' en la que Trinity da estopa a unos policías, los campos de cultivo humanos, a Neo despertando en el mundo real...

Pero la gran bomba de este pasaje llega tras una imagen en la que parece que las máquinas estén resucitando el cuerpo de Neo. Tras un plano general, pasamos a uno más corto en el que puede apreciarse que los ojos del protagonista están quemados, tal y como terminaron en 'Matrix Revolutions'. ¿Son estos sueños los eventos de la primera trilogía? ¿Han dejado latentes las habilidades que adquirió Neo en su yo reinsertado en Matrix?

El reencuentro

En la primera 'Matrix', Neo y Trinity se conocían en una discoteca con la música a todo volumen. Aquí la cosa cambia, y su primera toma de contacto es en una cafetería. La conexión es instantánea, con un apretón de manos que despierta algo en ellos. Pero, ojo, porque la cosa podría no ser lo que parece, ya que más adelante puede verse el rostro de Trinity cubierto de código.

¿Es el personaje de Carrie-Anne Moss un programa diseñado para evitar que Neo abandone la simulación y establezca contacto con el mundo real?

Azul y rojo

Por supuesto, las pastillas, uno de los elementos más icónicos de 'Matrix' han vuelto a la carga. En esta ocasión, las píldoras azules son tratadas como medicación para vivir tranquilo en la simulación e inhibir los estímulos que sugieren estar experimentando una mentira. Pero, pese a tomarlas, Thomas Anderson siente que no algo no va bien, y su desconexión queda subrayada en un plano en el que un grupo de personas están enganchadas a sus dispositivos electrónicos mientras él les observa atónito.

En contraposición, la pastilla roja que le ofrece a Neo el personaje de Yahya Abdul-Mateen II, vuelve a servir como ruptura con el mundo simulado y como un billete de ida a la realidad.

Dicho esto, podría deducirse que el código azul-rojo va más allá de las pastillas. Hay personajes como el de Abdul-Mateen y el de Priyanka Chopra —que podrían ser Morfeo y la nueva oráculo, o incluso Sati respectivamente— cuya vestimenta roja podría ser sinónimo de aliados. Por otro lado, el personaje de Jessica Henwick con su pelo azul no da demasiada buena espina...

Alicia, madrigueras y conejos

Las referencias a 'Alicia en el país de las maravillas' fueron constantes en la cinta original y han regresado para la ocasión. En el tráiler, directamente se nos enseña el libro, se alude directamente al clásico con el uso de la canción 'White Rabbit' de Jefferson Airplane y se repite el momento "sigue al conejo blanco", tatuaje incluido.

A través del espejo

Los reflejos y los espejos son recurrentes en todo el tráiler. A estas alturas, ver a Neo atravesando uno no sorprende, pero lo que sí llama la atención es como ve una especie de versión envejecida suya —o, directamente, a otra persona— en uno de ellos. ¿Es nuestro Neo el Thomas Anderson que conocimos anteriormente?

Quien también tiene una experiencia con un espejo más líquido de lo deseable es el personaje de Yahya Abdul-Mateen II. De confirmarse que este interpreta a Morfeo, podríamos estar ante una secuencia en la que se nos narran los orígenes del capitán de la Nebuchadnezzar.

Regreso al dojo

El tráiler de 'Matrix Resurrections' continúa transportándonos al pasado, esta vez con otra pelea en un dojo que recuerda al entrenamiento de la primera 'Matrix'. Keanu Reeves y Abdul Mateen miden sus fuerzas, pero parece ser que esta vez el señor Anderson ha traído el Kung-Fu aprendido de casa... y algunos truquitos más. De nuevo, volvemos a lo que comentábamos anteriormente: ¿Ha mantenido Neo los poderes adquiridos en la trilogía original?

¿Se hizo la luz?

Puede que esté dando vueltas a algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero el detalle me ha dejado picueto. En este plano general de lo que parece ser el mundo real, da la sensación de que haya filtraciones de... ¡¿la luz del Sol?! Es posible que sólo sea un efecto óptico o una triquiñuela para desviar la atención y hacernos hablar más de la cuenta, pero parece que los humanos han conseguido recuperar algo de luz natural tras bloquearla durante la Operación Dark Storm.

Vuelven los agentes

Si vuelve Keanu, vuelven las pastillas de colores, vuelven las referencias a 'Alicia en el país de las maravillas'... ¿cómo no iban a volver los agentes? Los temibles programas trajeados hacen acto de presencia con su característica transformación y pegando unos cuantos tiros; pero lo más interesante es que el personaje interpretado por Jonathan Groff podría ser uno de ellos. Aunque por su vestuario y por cómo habla sobre Matrix, no sería descabellado que fuese una versión rediseñada del mismísimo Arquitecto.

Proyectando 'Matrix'

Otro de los detalles más demenciales del tráiler de 'Resurrections' está en un par de breves planos en los que un equipo del SWAT está asaltando una instalación en la que se proyecta una escena de la primera 'Matrix'; concretamente en la que Neo da el salto al mundo real con el líquido del espejo metiéndose en su garganta.

El material que se ve en primer término recuerda a los mandos de una nave humana o algún tipo de centro de control, pero lo que se está haciendo es un misterio. Nuevamente, puede que al final se quede en agua de borrajas y sea sólo un jugueteo meta, pero da para teorizar.

Acción marca de la casa

¿Qué sería de 'Matrix' sin esa acción marca de la casa? El avance, pese a su brevedad, nos ha permitido echar un ojo a unas cuantas set pieces con muy buena pinta, y que nos dejan flashes de tiroteos en pasillos a lo 'Inception', a Trinity multiplicándose —¿?— y a una escena de pelea que evoca al enfrentamiento Neo vs. Smith en el metro de la primera película.

También volvemos a vestíbulos con equipos de asalto armados hasta los dientes, y a unas azoteas en las que esta vez no se esquivan balas; directamente se desvían misiles y se revientan helicópteros —¿otra vez sugiriendo lo de los poderes latentes?—. La espera hasta el 22 de diciembre se va a hacer muy, pero que muy cuesta arriba.