Una tragedia se cierne sobre Nicole Kidman en el tráiler de 'Expatriadas'. La miniserie de la directora de 'The Farewell' para Amazon Prime Video desvela su fecha de estreno

Ojo que podemos tener en breve una de las primeras grandes miniseries de 2024. Prime Video ha desvelado el tráiler y la fecha de estreno de 'Expatriadas' (Expats), adaptación de la novela de Janice Y.K. Lee que llegará el 26 de enero de 2024 (al día siguiente de 'Zorro').

Lulu Wang, la directora de la magnífica 'The Farewell' es la encargada de llevar a la pantalla esta historia, que sigue la historia de tres mujeres estadounidenses que viven en la convulsa Hong Kong de 2014 y cuyas vidas se entrecruzan después de una repentina tragedia familiar.

Una miniserie con cierta polémica

Este trío de mujeres está interpretado por Nicole Kidman (Margaret), Sarayu Blue (Hilary) y Ji-young Yoo (Mercy), quienes encabezan un reparto principal que es completado por Flora Chang, Brian Tee como Clarke, el marido de Margaret y Jack Huston como David, el de Hilary.

En el guion y dirección se encuentra Lulu Wang, quien estará acompañada en la escritura por Alice Bell (que fue la primera que empezó a trabajar en esta adaptación), Vera Maio, Gursimran Sandhu y la propia Janice Y.K. Lee. Wang, además, dirige los seis episodios que conforman una miniserie que ha tenido cierta polémica.

Por un lado, no fueron pocas las voces críticas en torno al retrato de Hong Kong que presentaba la novela original. Pero también la llegada de Nicole Kidman a la ciudad causó revuelo por no haberse sometido a la cuarentena que por entonces (verano de 2021) imperaba en el lugar. Algo propiciado por una exención promulgada por las autoridades... pero que no sentó bien a los residentes de la ciudad.

