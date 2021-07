Tráiler de 'Day of the Dead': la serie basada en el clásico de George A. Romero promete un baño de sangre de comedia y muertos vivientes

El panel de 'Day of the Dead', la serie basada en 'El Día de los Muertos' del canal SYFY, presentó el tráiler en la Comic-Con con una charla con los co-creadores y showrunners Scott Thomas y Jed Elinoff, el director Steven Kostanski y las estrellas Keenan Tracey y Natalie Malaika, en la que también hablaron de la inspiración de la leyenda zombi George A. Romero para los 10 episodios que se emitirán este octubre que prometen diversión desbordante, caos zombi y una explosión absoluta de sangre y gore.

"Una oda a George A. Romero"

El argumento de 'Day of the Dead' no tiene nada que ver con el de la película, sino que sigue a seis extraños que intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes, de ahí el título día de los muertos en esta encarnación. Se autodefine como "una oda a los famosos carnívoros de George A. Romero que nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a la gente es una horda de zombis hambrientos que intentan destrozarlos" aunque el tono recuerda más al de la saga 'El regreso de los muertos vivientes'.

Lo más prometedor de esta nueva encarnación es que Steven Kostanski, director de 'El vacío' y 'PG: Psycho Goreman' actúa como productor ejecutivo y dirige el primer cuarteto de episodios, él mismo explicó:

"Puedo decir honestamente que la experiencia en el set de ese programa fue una aventura tan escasa y de bajo presupuesto que definitivamente se sintió como lo que imaginé que Romero se sentía en las películas de los 70, donde realmente se pensaba en cómo poder estirar nuestro presupuesto tanto como sea posible. La serie tiene muy bajo presupuesto, pero realmente presionamos mucho para tener la mayor cantidad posible de gags gore y cosas locas. Realmente siento que hemos hecho algo que realmente captura el espíritu de la era de las películas de Romero. Así que espero que a la gente le guste."

'Day of the Dead' no se parece demasiado a las películas de Romero y parece que incluso han cambiado algunas reglas sobre los mordiscos y los tiros en la cabeza, por lo que hay que esperar más una celebración cercana a 'Zombies Party' que a los filmes del director. La serie está protagonizado por la serie protagonizada por Keenan Tracey, Daniel Doheny, Natalie Malaika, Kristy Dinsmore y Morgan Holmstrom.