Tráiler de 'Defending Jacob': Chris Evans y Michelle Dockery protagonizan el prometedor drama criminal de Apple TV+

Apple TV+ sigue poco a poco reforzando su parrilla de series originales y el próximo 24 de abril llegará a la plataforma 'Defending Jacob', un drama criminal protagonizado por Chris Evans. A poco menos de un mes de su estreno, ya podemos ver su tráiler.

Basada en la novela homónima de William Landay, la miniserie de ocho episodios ha sido escrita por Mark Bomback, entre cuyos créditos de coguionista podemos encontrar cintas como 'El rey proscrito' y 'La guerra del Planeta de los Simios'.

Chris Evans y Michelle Dockery encarnan a Andy y Laurie Barber, un matrimonio que se encuentran con que su hijo de catorce años Jacob (Jaeden Martell) ha sido acusado del asesinato de uno de sus compañeros de clase.

Si bien sobre el papel 'Defending Jacob' no tiene demasiada diferencia con tantos dramas de sobremesa, el tráiler me ha dejado bastantes buenas sensaciones. Es cierto que Apple TV+ tiene un catálogo que no termina de destacar, pero la verdad es que dentro de su parrilla el nivel medio de sus series es, como poco, sólidas. A ver si con esta logran despegar del todo.