Trailer y fecha de estreno de 'Vota Juan': Javier Cámara protagoniza la sátira política del guionista de 'Ocho apellidos vascos'

Aunque de forma de bastante tímida, cada vez más cadenas de pago españolas intentan adentrarse en la producción propia de ficción y hoy nos toca hablar, por fin, de 'Vota Juan', la nueva comedia de Javier Cámara (al que últimamente le hemos visto más en papeles dramáticos) que llegará a TNT España el próximo 25 de enero.

Creada por Diego San José (pareja artística de Borja Cobeaga, 'Ocho apellidos vascos', 'Superlópez') y Juan Cavestany ('Vergüenza'), en 'Vota Juan' seguiremos las aspiraciones de Juan (Javier Cámara), político mediocre y anodino ministro de Agricultura que decide que quiere ser el próximo presidente del Gobierno de España. Así, durante los ocho episodios de la primera temporada de la serie, veremos cómo Juan intenta lanzar su carrera política.

En el reparto de la serie nos encontramos a María Pujalte como Macarena (la jefa de gabinete), Esty Quesada como Eva (la hija de Juan), Nuria Mencía y Adam Jezierski serán figuras clave en el gabinete encabezado por Javier Cámara. Víctor García León y David Serrano son los encargados de dirigir 'Vota Juan'.

De momento esta pequeña promo no es que sea demasiado esclarecedora en el sentido de que no nos da demasiada pista sobre el tipo de humor que veremos más allá del género de sátira política. Viendo quién está detrás de la serie no sé exáctamente qué saldrá de 'Vota Juan'. Algo divertido, sí, sobre todo si se entienden bien los creadores.

El resultado final lo veremos a partir del 25 de enero, cuando tendremos una cita semanal con doble episodio... por lo que veremos toda la serie en cuatro semanas. La verdad es que, independientemente de que nos pueda o no gustar la propuesta, espero que tenga éxito. Creo que la ficción nacional está en un momento en que necesitan nuevos jugadores (canales y plataformas) y, al igual que en Movistar se están poniendo las pilas ahora, falta que las temáticas de pago apuesten del todo por la producción de series locales.