Tráiler final de 'Men in Black: International', spin-off donde Chris Hemsworth y Tessa Thompson intentan que olvidemos a Will Smith y Tommy Lee Jones

Ahora que Chris Hemsworth y Tessa Thompson llegan a las carteleras con 'Vengadores: Endgame', Sony aprovecha para lanzar el nuevo y definitivo tráiler de 'Men in Black: International', spin-off de la popular franquicia que cuenta con los dos actores de 'Thor: Ragnarok' como protagonistas. Se estrena en cines el próximo 14 de junio.

Cuatro meses han pasado desde que vimos el primer adelanto de esta nueva aventura de 'MIB' y diría que las sensaciones siguen siendo las mismas, porque el anterior tráiler ya era suficientemente extenso y claro sobre la clase de propuesta que nos venden. Por mi parte, creo que la química entre Hemsworth y Thompson en una aventura de ciencia-ficción cargada de humor ya es motivo para pagar la entrada pero tampoco parece despertar un gran entusiasmo, quizá porque una parte de los fans no perdonan que falten las dos estrellas de la saga, Will Smith y Tommy Lee Jones.

Ya veremos qué tal funciona en taquilla, la tercera entrega fue un pequeño fiasco para sus responsables. Después de que Barry Sonnenfeld dirigiera la trilogía original, la puesta en escena de la cuarta película ha sido responsabilidad de F. Gary Gray, realizador de éxitos como 'Straight Outta Compton' (2015) o 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious', 2017).

Tráiler alternativo de 'Men in Black: International' en versión original y nuevo póster

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha: un topo en la organización "MIB".

El guion lo firman Matt Holloway y Art Marcum, para siempre los guionistas de 'Iron Man' aunque también escribieron 'La sombra del miedo' o 'Transformers 5: El último caballero'. Cabe destacar que, además de Chris Hemsworth y Tessa Thompson, el reparto de 'Men in Black: International' (¿cambiarán el nombre de la organización en la siguiente entrega para hacerlo menos tradicional?) cuenta con un interesante plantel de secundarios encabezado por Emma Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson y Kumail Nanjiani, entre otros.