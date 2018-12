'Men in Black: International' lanza su tráiler: así es el nuevo y divertido equipo de los Hombres de Negro

Otro potente tráiler acaba de llegar a Internet. Tras el primer adelanto de 'Hellboy' lanzado anoche, ya podemos echar un vistazo al esperado tráiler de 'Men in Black: International', la nueva entrega de la popular franquicia de Sony. Lo más llamativo es que se trata de un spin-off que funciona como reinicio de la saga y hay nuevos protagonistas.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que ya demostraron su química en 'Thor: Ragnarok', lideran el nuevo equipo de los Hombres de Negro, en sustitución de Tommy Lee Jones y Will Smith (retratados en un momento del vídeo). Junto a ellos cabe destacar la presencia de veteranos como Liam Neeson (¿alguien más cree que es el villano?) y Emma Thompson, quien ya estuvo en la tercer parte. Rebecca Ferguson, Rafe Spall y Kumail Nanjiani, entre otros, completan el reparto.

Vídeo doblado al español:

'Men in Black International' se estrena el 14 de junio de 2019. Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo pero en esta nueva aventura se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha: un topo en la organización MIB. La historia arranca en Reino Unido y presenta a Hemsworth y Thompson como los agentes H y M, obligados a trabajar juntos y resolver un misterioso asesinato que podría tener implicaciones desastrosas para el planeta...

La puesta en escena corre a cargo de F. Gary Gray, que llega a esta saga después de dirigir dos éxitos de taquilla: 'Straight Outta Compton' (2015) y 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious', 2017). La trilogía original de 'Men in Black' fue realizada por Barry Sonnenfeld. En Sony no quedaron satisfechos con la recaudación de la tercera entrega y tras valorar la posibilidad de un loquísimo crossover con 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street'), apostaron por esta mezcla de spin-off y reboot que, si funciona, podría dar lugar a nuevas secuelas.