Tráiler de 'How I Met Your Father': Hilary Duff y Kim Cattrall protagonizan la nueva versión de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Calienten los motores porque una de las primeras series esperadas del año es 'How I Met Your Father', el spin-off/nueva versión de 'Cómo conocí a vuestra madre'. Con una fecha de estreno programada para el 18 de enero, la plataforma estadounidense Hulu ha publicado el primer tráiler de esta comedia.

Y con él viene la primera sorpresa y es que, al contrario que en la serie madre (chistaco), en la que Bob Saget no salía en pantalla, Kim Cattrall (la notable ausencia de 'And Just Like That') sí que nos contará cara a cara la historia de como conoció al dichoso padre.

Ella será la versión mayor de Sophie, la joven encarnada por Hilary Duff que intenta encontrar el amor en un mundo de citas rápidas por Tinder y tendencias de todo tipo en lo romántico y sexual. Todo esto bajo el guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger ('This is Us', 'Con amor, Víctor'), los desarrolladores y showrunners.

El resto del reparto principal está formado por Francia Raisa como Valentina, Suraj Sharma como Sid, Tien Tran como Ellen, Chris Lowell como Jesse y Tom Ainsley como Charlie. Junto a ellos nos encontraremos con Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes.

He de reconocer que el tráiler no me ha inspirado demasiado confianza. No sé si es porque tiene todo el envoltorio de sitcom "tradicional" de los dosmiles o porque no me ha terminado de hacer demasiada gracia. Pero, sin duda, le daré una oportunidad.