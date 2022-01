Tráiler de 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana': Netflix satiriza los thrillers psicológicos en la nueva serie de Kristen Bell

Ojo a esto, aunque solo sea por ver de nuevo a la estupenda Kristen Bell. Netflix ha lanzado el tráiler final de 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' ('The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window') serie que, como podéis ya intuir por el título, satiriza los tropos del género de suspense. Concretamente los thrillers psicológicos.

Con fecha de estreno programada para el 28 de enero, la serie sigue a Anna, una mujer para que todos los días cumple el ritual de sentarse con una copa de vino a otear por su ventana. Sin embargo, todo cambia cuando después de ver cómo los nuevos vecinos se mudan a la casa de enfrente, esta es testigo de un truculento asesinato. O, al menos, eso cree presenciar.

Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf son los responsables de crear y guionizar esta serie que cuenta, de momento, con ocho episodios y que promete de algún modo rellenar el hueco que nos ha dejado otra comedia de misterio: 'Solo asesinatos en el edificio'. Eso sí, habría que ver si lo consigue.

De momento, tiene buena pinta y Kristen Bell, que también ejerce de productora ejecutiva, suele elegir bien los papeles. Junto a ella, el reparto está formado por Tom Riley, Samsara Yett, Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony y Benjamin Levy Aguilar.