Tráiler de la nueva serie de los 'Critters': los pequeños alienígenas carnívoros vuelven a la Tierra

Hoy no se habla de otra cosa en internet. Bueno, sí, se habla de muchas otras cosas, pero son tantos los fans de la saga (o al menos de las dos primeras películas) de 'Critters', la franquicia de los pequeños extraterrestres carnívoros, que raro será que no te llegue el tráiler a alguno de tus grupos de whatasapp.

Un nuevo empacho

El servicio de vod Shudder de AMC es el nuevo hogar de estos simpáticos y letales invasores en una serie de televisión titulada 'Critters: A New Binge'. La serie contará con ocho episodios que empezarán a emitirse el próximo jueves 21 de marzo.

'Critters: A New Binge' no será un reinicio, sino que servirá como una continuación de la franquicia de películas. La primera fue dirigida por Stephen Herek y de la segunda y probablemente mejor entrega se encargaría Mick Garris. Las otras dos secuelas ahí están para el que quiera recordarlas, pero más allá de la irrupción de la súper estrella Leonardo DiCaprio poco más que decir. Esta nueva serie llega bajo la tutela de Jordan Rubin (que también dirigirá), Jon Kaplan y Al Kaplan, todos ellos responsables de 'Castores Zombies' y la reciente e inédita 'The Drone'.

"Han pasado más de 30 años desde que los critters aparecieron por primera vez en los cines, y estamos increíblemente orgullosos de traer de vuelta esta franquicia clásica de culto a los aficionados. Shudder es la plataforma perfecta para esta divertida y temible nueva versión de la peluda amenaza extraterrestre favorita de todos. Estamos comprometidos a entregar a los miembros de Shudder el mejor contenido de terror disponible y esta vez también también traemos unas risas", afirmaba Peter Girardi, Vicepresidente Ejecutivo de Blue Ribbon Content y Vicepresidente Ejecutivo de Programación Alternativa, Warner Bros Animation.

A simple vista no parece que vaya a ser del agrado de todo el mundo, con ese acabado en vídeo un poco chabacano y lo que prometen ser unas actuaciones más abominables que los propios muñecos. Pero, amigos, esa es la clave: muñecos. En este tráiler se dejan ver muchos. Muchísimo. Incluso la mítica bola gigante de critters. No sé tú, pero yo la espero con ganas.