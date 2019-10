El tráiler de 'Peter Rabbit 2: A la fuga' presenta la nueva aventura del intrépido conejo

En Hollywood siempre están buscando nuevas franquicias que garanticen películas con el apoyo del público, así que en Sony no tardaron en anunciar una secuela de 'Peter Rabbit' tras el gran éxito de la primera entrega -costó 50 millones de dólares y recaudó más de 350-. Ahora la compañía la presenta en sociedad, pues aquí tenemos el tráiler de 'Peter Rabbit 2: A la fuga'.

Peter no se toma demasiado bien que Thomas se convierta en el nombre de la casa tras casarse con Bea, por lo que abandona el pueblo en busca de aventuras. Sin embargo, no tardará en descubrir que quizá no está preparado para lo que le espera, lo cual le llevará a tener que descubrir qué clase de conejo quiere ser.

Tráiler español y fecha de estreno

El fichaje de David Oyelowo es la principal novedad del reparto de esta secuela de 'Peter Rabbit'. Por su parte, Domhnall Gleeson y Rose Byrne vuelven a dar vida a Thoms y Bea, mientras que James Corden presta de nuevo su voz al conejo protagonista. En España fue Dani Rovira quien ocupó su lugar, pero no hay ni rastro del cómico en la versión doblada del tráiler.

En Sony han querido ir sobre seguro con 'Peter Rabbit 2: A la fuga', por lo que Will Gluck vuelve a ocuparse tanto de la puesta en escena como del guion, aunque en esta ocasión no cuenta con la colaboración de Rob Lieber, ya que Patrick Burleigh es la otra persona que adapta al popular personaje creado por Beatrix Potter.

'Peter Rabbit 2: A la fuga' llegará a los cines el 3 de abril de 2020.