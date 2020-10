Tráiler de 'Raya y el último dragón': la nueva película animada de Disney llegará a los cines en marzo de 2021

Disney presenta a su nueva heroína. Un par de semanas después de anunciar que 'Soul', lo nuevo de Pixar, se estrenará directamente en Disney+, el estudio ha lanzado el tráiler de una nueva película de animación que sí llegará a cines. Se trata de 'Raya y el último dragón' ('Raya and the Last Dragon'), un espectáculo de aventuras para todos los públicos dirigido por Don Hall y Carlos López Estrada.

Más abajo puedes ver el primer adelanto y el póster del film, cuyos personajes principales cuentan con las voces de Kelly Marie Tran (Raya) y Awkwafina (Sisu) en la versión original. 'Raya y el último dragón' tenía prevista su llegada a las carteleras en noviembre de 2020 pero finalmente lo hará en marzo de 2021.

Esperemos que así sea, los cines necesitan esta clase de producciones. Con la crisis provocada por el coronavirus y los estudios de Hollywood retrasando sus novedades más esperadas a 2021, o apostando por el estreno en plataformas de streaming (como la propia Disney con 'Mulan' o la mencionada 'Soul'), no sería una gran sorpresa que este título también sea reservado para conseguir suscriptores en Disney+.

Según Disney, la historia de la película se inspira en las culturas y los pueblos del sudeste asiático. La sinopsis de 'Raya y el último dragón' nos aclara que, hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los dragones convivían en armonía. Pero cuando unos monstruos siniestros conocidos como los Druun amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad.

500 años después, esos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para acabar para siempre con los Druun y devolver la esperanza a su destruido mundo. Sin embargo, a lo largo de su aventura épica, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo: también necesitará confianza en sí misma.

Cabe señalar que Carlos López Estrada es el primer mexicano que dirige un largometraje de Disney. Antes de contar las aventuras de 'Raya', dirigió dos largometrajes: 'Punto ciego' ('Blindspotting', 2018) y 'Summertime' (2020). Estrada colabora en su nuevo film con Don Hall, que ya había trabajado para Disney como codirector de 'Big Hero 6' (2014) y 'Vaiana' ('Moana', 2016).

Póster y tráiler en español de 'Raya y el último dragón'