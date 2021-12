Tráiler de 'STUDIO 666', la posesión infernal de los Foo Fighters en forma de rockera y demoniaca comedia de terror

Es una de las bandas más queridas de los últimos años, principalmente por el carisma a prueba de lo que sea de Dave Grohl, una institución viviente del rock de las últimas tres décadas. Ahora, con el director de 'Hatchet III', los Foo Fighters se meten de lleno en el terror con 'Studio 666'.

Rock satánico

Los Foo Fighters tienen todo preparado para lanzar su propia comedia de terror en un par de meses. La película lleva por título 'Studio 666' y presenta a estas leyendas del rock alquilando una casa para grabar su décimo álbum de estudio. Será entonces cuando las cosas comiencen a ponerse raras.

Según se comenta, la película se basa en experiencias reales mientras grababan su disco más reciente, 'Medicine at Midnight', que de hecho fue su décimo álbum de estudio. Y es que el asunto de los fenómenos extraños en el rock no es algo inusual, y si no que les pregunten a The Mars Volta. Pero de eso ojalá podamos hablar en otra ocasión.

Aquí tenemos a la banda mudándose a una mansión de Encino para grabar su tan esperado álbum. Una vez en la casa, Dave Grohl se encuentra lidiando con fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la finalización del álbum como la vida de la banda.

BJ McDonnell dirige la película basada en una historia de Grohl, con un guión de Jeff Buhler y Rebecca Hughes y con un reparto que incluye a Jenna Ortega, Leslie Grossman, Jeff Garlin o al mismísimo Will Forte, con lo que ya sabemos que la experiencia merecerá la pena.