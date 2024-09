El último viaje de Clarkson, Hammond y May desvela su tráiler. Llega el fin de una era en Amazon Prime Video

Dos décadas presentando, rajando de (y destrozando) coches y recorriendo miles de kilómetros por todo el mundo llegan a su fin. Amazon Prime Video ha desvelado el tráiler del último especial de 'The Grand Tour'. Titulado 'One For The Road', el próximo 13 de septiembre presenciaremos la despedida de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May.

Y lo harán recorriendo Zimbabwe donde, de nuevo, harán oídos sordos a las indicaciones de Mr. Wilman para realizar una ruta en carretera conduciendo tres coches que siempre han querido tener: un Lancia Montecarlo, un Ford Capri y un Triumph Stag. Como podéis ver en el tráiler, la integridad de estos vehículos deja, como siempre, bastante que desear.

El culmen de los Topgeareros

Comentaba el productor Andy Wilman en el pasado Festival de Televisión de Edimburgo, que este último programa del trío "Top Gear" que quien espere un final explosivo que busque en otro lado porque va a ser un especial "deliberadamente dulce" en lo que aun picándose y gastándose bromas los unos con los otros demuestran una "camaradería de otro mundo".

La verdad es que no me extraña, porque Clarkson, Hammond y May llevan colaborando más de veinte años juntos. concretamente desde que este último se incorporó a la remozada 'Top Gear' en su temporada 2, sustituyendo así a Jason Dawe. Después del controvertido despido de Clarkson del programa, los otros dos se apearon del programa y juntos trabajaron con Amazon para crear 'The Grand Tour'.

Eso sí, la despedida de este trío no significa el final de 'The Grand Tour', ya que desde Amazon ya han dejado caer la intención de continuar con el formato en un futuro. Lo que no se sabe es si lo harán volviendo a los orígenes de "programa de coches al uso" o si seguirán tirando por los famosos viajes en carretera.

