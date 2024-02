Disney sorprende a todos lanzando un teaser tráiler de 'Vaiana 2' ('Moana 2'). La serie de Disney+ ahora es una película secuela y se estrena este mismo año

Hubo una época aciaga en la que Disney no dejaba pasar la oportunidad de sacar secuelas en VHS y DVD de todas sus películas, por chuscas que fueran. Así nacieron títulos derivativos como '101 dálmatas 2', 'La cenicienta 3' (sorprendentemente divertida, por cierto) o 'Atlantis: El regreso de Milo'.

Ahora, 'Vaiana 2' ('Moana 2') recoge este dudoso legado, pero con una diferencia: se estrenará en cines el próximo 27 de noviembre por sorpresa y, de hecho, ya se ha mostrado su primer teaser trailer.

Aquí no hay playa, Vaiana Vaiana

La comparación con la secuela de 'Atlantis' no es baladí. Y es que ambas están basadas en series de televisión que al final no se hicieron. Según Bob Iger, la serie que pidió para alimentar a Disney+ le impresionó tanto que decidió reconvertirla en largometraje, aunque en esta ocasión se siente como en un escalón inferior, porque no tendrá la música de Lin-Manuel Miranda. Eso sí, tanto Dwayne Johnson como Auli'i Carvalho repiten en el apartado artístico.

Y esto no significa que Johnson haya dejado de lado su labor en el live-action, que sigue preparándose con vistas a 2025. Sobredosis de 'Vaiana'. Esta secuela, por cierto, tratará de Vaiana viajando a los mares lejanos de Oceanía para vivir una aventura como nunca antes. Habrá que verlo. De momento el recibimiento en redes sociales ha sido, siendo generoso, frío.

'Vaiana 2' se une a un plantel de películas animadas de Disney para los próximos años donde la secuela es la reina: 'Inside Out 2', 'Frozen 3', 'Toy Story 5' y 'Zootrópolis 2' ya están en preparación. De hecho, Disney espera levantar cabeza después de un 2023 donde no ha acertado con ninguno de sus lanzamientos estrella. Si las franquicias son el futuro o ya pertenecen al pasado, es algo que aún tenemos que comprobar. De momento, la empresa parece estar canturreando un "No hay de qué agradecer, de nada" a sus fans. ¿Funcionará su estrategia?

