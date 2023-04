'Wish' estrena su encantador primer tráiler celebrando los 100 años de vida de una Disney que se la juega este año con la animación

No deja de ser curioso que precisamente el mismo año que cumple 100 años, Disney esté pasando por uno de los peores momentos estratégicos de su historia: de momento solo ha podido colar una película en el top 10 de recaudación mundial del año ('Ant-Man y la Avispa: Quantumania', que no tiene pinta de que llegue ahí a final de año) y, para colmo, 'Super Mario Bros: La Película' se ha comido todos los titulares que en otra época tendrían sus cintas animadas. Es el momento de contraatacar con un tráiler tan clásico como maravilloso: 'Wish'.

Deseo una taquilla decente

Después de que el año pasado 'Mundo extraño' y 'Lightyear' se convirtieran en dos de los mayores fracasos de su historia, y tras comprobar el éxito de 'Encanto', 'Luca' y 'Red' al salir directamente en Disney+, la empresa se lo juega todo a dos estrenos en cine este año: 'Wish' y 'Elemental', el retorno al clasicismo de Disney y Pixar. Dicen en el tráiler que llevan cien años preparando esta historia, pero en realidad lo que no saben es si durará diez más.

'Wish' tiene todo lo que uno puede esperar en un tráiler Disney: un villano convincente, animación preciosa, princesa, animal que habla, secundario gracioso y canciones. A priori es el mix perfecto para que triunfe como otras películas del mismo pelaje ('Frozen' o 'Vaiana', por ejemplo) pero da la impresión de que el público general no sabe que en noviembre llega una nueva producción original de la empresa... ni parece importarle demasiado.

Por otro lado, la campaña de marketing solo acaba de empezar y cuenta con el reclamo poderoso de representar el primer siglo de vida del estudio. A diferencia de las películas estrenadas el año pasado, parece que 'Wish' se ha tratado de manera casi artesanal como auto-homenaje. Veremos si sobrevive a las expectativas o, por el contrario, Disney debe empezar a preocuparse por su futuro.

