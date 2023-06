Zendaya está en pleno triángulo amoroso tenístico en el vibrante tráiler de 'Rivales', la primera comedia romántica de Luca Guadagnino

Después de 'Hasta los huesos: Bones and All' parece que no vamos a tardar mucho en ver lo nuevo de Luca Guadagnino. El director italiano ya tiene a punto de caramelo su nueva película, 'Rivales' (Challengers) cuyo estreno está programado para el 15 de septiembre en cines.

Protagonizada por Zendaya ('Euphoria') la película sigue a una antigua prodigio del tenis convertida ahora en entrenadora. Una fuerza de la naturaleza implacable, está casada con un campeón que está pasando por una mala racha. Su estrategia debe replantearse al completo cuando este se tiene que enfrentar en la pista al ex de la entrenadora.

Enredo de raquetas

Como podéis imaginar, empiezan a surgir todo tipo de tensiones en lo que se acerca el enfrentamiento y el pasado y presente de Tashi (Zendaya). De esta manera veremos a los personajes en sus inicios como prometedores tenistas y en la actualidad en lo que intentan ganar un gran torneo

De esta manera, tenemos la primera comedia de Guadagnino que, si bien no deja su vertiente romántica sí que aboga por darnos una buena dosis de deporte. Coescrita junto al dramaturgo Justin Kuritzkes, el triángulo amoroso de 'Rivales' se completa por Mike Feist como Art, el marido de Tashi y Josh O'Connor como Patrick, el rival.

