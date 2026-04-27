A Dirk Benedict le gustaría volver a actuar a sus 81 años, pero cree que hay un gran impedimento: "Que protagonizara 'El equipo A' es algo negativo en Hollywood"

Como buen millennial nacido a finales de los 80, buena parte de mi infancia y adolescencia temprana la pasé delante del televisor viendo, entre muchas otras cosas —tal vez demasiadas—, cierta serie sobre cuatro de los mejores hombres del ejército americano que fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Una 'El equipo A' cuyo reparto trascendió a la producción para convertirse, junto a sus personajes, en auténticos iconos de la cultura pop.

Junto al consagrado George Peppard, al jaranero Mr. T y a un Dwight Schultz que continúa en activo como actor de doblaje en producciones animadas y videojuegos, es imposible olvidar a un Dirk Benedict del que generaciones anteriores ya pudieron disfrutar en la 'Battlestar Galactica' original y que, a sus 81 años, sigue teniendo la misma verborrea que Fénix, su personaje en el 'A-Team'.

Tantas ganas como pereza

Dirk Benedict en 'Battlestar Galactica'.

Esto ha quedado demostrado en su reciente entrevista con Geeks of Doom, en la que Benedict ha explicado que, a día de hoy, no tiene ninguna oferta para volver a ponerse frente a las cámaras sobre la mesa. Eso sí, tampoco parece estar muy por la labor de hacer el esfuerzo.

No. No he tenido ninguna oferta. Ya ni siquiera tengo agente, no tengo la ambición de intentar resucitar una carrera, así que no vivo en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en Londres ni en ninguna parte; estoy en el quinto pino y no tengo representación. Probablemente, algunos en Hollywood piensen que estoy muerto, si es que acaso piensan en mí. Tienes que dejarte ver si quieres que la gente te contrate, y yo no lo he hecho. Podría hacerlo ahora que mis hijos ya han crecido, pero es como que "ya pasé por eso". Estaría bien ganar algo de dinero.

El intérprete reconoce que, a pesar de no querer volver a abrazar la fama, no le importaría lo más mínimo volver a actuar, pero el simple proceso de volver a picar piedra para conseguir un papel le echa para atrás.

No quiero volver a ser famoso, pero no me importaría actuar, me encanta actuar; simplemente no quiero pasar por todo el proceso de conseguir un trabajo. ¡Quiero que alguien me llame y me ofrezca un papel! Y lo hacen de vez en cuando, y yo digo que "sí". Hice una película en Alemania e hice esa obra de teatro [una producción británica de Columbo], que fue una experiencia genial y bastante exitosa. Me encantaría volver a actuar, me encantaría tener un papel en una película; un buen papel, como el de algún viejo gruñón.

Con más de ocho décadas a sus espaldas, Dirk Benedict tiene la suficiente visibilidad y fama como para que Hollywood llame a su puerta. ¿Qué impide, más allá de no tener agente y estar lejos de los grandes núcleos artísticos del planeta, que su bandeja de entrada rebose ofertas? Según explica, que su trabajo previo no tenga el reconocimiento que merece en la Meca del cine.

Tengo visibilidad, soy más famoso que todos los actores que usan aquí en la televisión de Estados Unidos. Siempre usan a las mismas cuatro o cinco personas. Es un club, y para entrar tienes que dejarte ver, decir las cosas correctas e ir a las oficinas adecuadas; después de cierto tiempo, te cansas de empezar de cero cada vez. Cada vez que consigues un trabajo, tienes que empezar de cero. Llegas a una edad en la que ya no puedes hacer eso. Dices: "bueno, debería tener una reputación, un historial...", pero no es mi caso. No funciona así porque, como te dije, The A-Team (El Equipo A) no era una serie muy querida en Hollywood. No es una serie que nadie admitiría jamás haber visto, así que el hecho de que yo la protagonizara no significa nada en Hollywood. De hecho, es algo negativo.

Forever young

Pese a todo, el bueno de Dirk lleva muy bien todo esto y el peso de la edad, especialmente ahora que va a verse representado sobre el papel en el cómic Dirk Benedict in the 25th Century. Una aventura con viajes temporales que, tal y como comenta, le permitirá verse joven para siempre, "como el puto Mickey Mouse".

No se puede luchar contra la madre naturaleza, ¡así que eso de "envejecer con dignidad" ya no se oye! [risas] Pero ahora ya no tengo de qué preocuparme, seré joven por siempre en Dirk Benedict in the 25th Century.. Seré como el puto Mickey Mouse; no ha cambiado nada desde que yo tenía cinco años, el condenado se ve igual. ¿A que mola? Todo el mundo tiene envidia de Mickey Mouse, todas esas estrellas de cine, todas las Goldie Hawn y los Michael Douglas... ¡ojalá pudieran lograrlo como Mickey! Así que ahora estoy ahí, en un cómic, joven para siempre.

Genio y figura.

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