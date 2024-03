La actriz de 'Harry Potter' que ha rechazado a Marvel: "No me gusta Estados Unidos y no quería estar allí 4 meses"

Muchos intérpretes se mueren por trabajar con Marvel, ya que es una oportunidad de oro para que tu popularidad entre el público crezca y poder acceder a otros proyectos con mayor facilidad. Sin embargo, hay excepciones y ahora se ha sabido que una actriz de la saga 'Harry Potter' ha rechazado trabajar con el estudio.

La actriz en cuestión es Miriam Margolyes, a la que muchos recordaréis por haber interpretado a la Profesora Sprout en la saga de fantasía protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Eso sí, a sus 82 años cuenta a sus espaldas con una larga carrera que le ha llevado a participar en otros títulos tan populares como 'Yentl', 'La tienda de los horrores' o 'La edad de la inocencia', y en todo momento tuvo claro que trabajar con Marvel no era una prioridad para ella.

"Ahí se acabó"

La actriz inglesa recuerda que Marvel quiso contar con ella en 'Agatha: Darkhold Diaries', la miniserie centrada en el personaje interpretado por Kathryn Hahn en 'Bruja Escarlata y Visión', pero a ella no le apetecía demasiado hacerlo, tal y como ha comentado a News Au. La primera pega fue la naturaleza del proyecto: "Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron: "vamos a hacer una historia sobre brujas'. Pensé, "oh Dios, otra vez brujas no, porque ya lo hice con Harry Potter'", así que el proceso fue así:

No me gusta Estados Unidos y no quería estar cuatro meses en Georgia, así que simplemente dije: "bueno, quiero un millón de libras" y ellos dijeron: "te podemos dar medio millón", y yo dije: "no, no quiero hacerlo", así que ahí se acabó.

Margolyes apunta entonces entre risas que "realmente es una historia sobre mi propia codicia más que sobre otra cosa", pero lo que resulta evidente es que no le hacía la más mínima ilusión aparecer en 'Agatha: Darkhold Diaries' y la excusa económica fue lo mejor que se le ocurrió para salir del paso.

