Andrea Riseborough ya brilló antes de su nominación al Óscar: uno de sus trabajos imprescindibles está en este extremo thriller de venganza con Nicolas Cage que se puede ver en streaming

Hace poco Mia Goth puso en voz alta la pertinente reflexión que todos tenemos en mente cuando llegan los tiempos de nominaciones a los Oscar y otros premios. El ninguneo constante al cine de género, el terror y el fantástico, salvo fenómenos muy concretos como el de 'Déjame salir', a pesar de ser los estilos que más repercusión tienen y que cuentan con varios éxitos en taquilla a lo largo del año.

Es, sin duda, un fallo de la Academia a la hora de tomar el pulso a su propia industria y que enfatiza la desconexión con el público actual al quedarse en tierra de nadie. Los continuos reconocimientos al drama, aunque estimables y necesarios para que películas de ese estilo sigan existiendo, dejan a un lado trabajos realmente encomiables, como puede ser el de la propia Goth en 'Pearl'.

Dolor, venganza y motosierras

O el de Andrea Riseborough, que ha conseguido su primer reconocimiento con la dramática 'To Leslie' a pesar de estar haciendo trabajos fabulosos de manera consistente en producciones independientes muy conectadas al fantástico. Mismamente en 'Mandy' tiene uno de esos trabajos encomiables que ayudan a solidificar una propuesta, incluso aunque parezca que casi todo recaiga en un Nicolas Cage desatado y extraordinario.

La película de Panos Cosmatos nos cuenta cómo una tranquila pareja que reside en un recóndito bosque es amenazada por una peligrosa secta que pasaba por la zona. El líder desarrolla una obsesión por el personaje de Riseborough, y empiezan un terrorífico asalto que trastocará de manera bestial sus vidas. Al personaje de Cage, roto y desesperado, sólo le queda una venganza aún más bestial.

Todo suena muy típico, pero no hay nada que no haga a 'Mandy' una de las experiencias audiovisuales más asombrosas de los últimos años. Desde las interpretaciones hasta el desarrollo de la venganza como una aventura casi medieval (Cage fabricándose un hacha a medio camino entre arma clásica y pieza de partida de rol) que no tiene miedo a llegar a extremos. Duelos con motosierras, distorsiones psicodélicas del color en la imagen, surrealismo intenso. Pide y se te concederá.

'Mandy': psicodelia extrema

Cage es claramente el principal aliciente, con uno de esos trabajos donde lleva su propio meme a las últimas consecuencias y, sin embargo, toca un dolor muy humano en el proceso. Sus gritos, sus gesticulaciones desatadas, están todos a tono con la película, pero resaltan aristas en un personaje destrozado. Sin embargo, nada de ello funcionaría sin la química que desarrolla con Riseborough.

Al fin y al cabo, es su personaje el que da nombre a la función y sentido al conflicto. En el rato que está en pantalla nos hace conectar emocionalmente con esta mujer y hacer que nos impresione su desafortunado destino. Es la clase de trabajo que, desarrollado en un drama más convencional, igual no sería pasado por alto por ciertos sectores. Pero 'Mandy' estaba destinada a ser film de culto de aquí a la eternidad, y se seguirá recuperando con los años mientras siga disponible en plataformas como Filmin o Movistar+.