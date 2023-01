"Creo que es muy político y no está basado en la calidad". Mia Goth carga contra los Óscar y la animadversión al terror de la Academia

No debería sorprender a nadie, o eso espero, si afirmo que el terror es el género más ninguneado de la historia de los Óscar. A patinazos recientes como el desprecio a la descomunal interpretación de Toni Collette en 'Hereditary' y a títulos como 'La bruja' o 'El faro' —por poner un par de ejemplos—, podemos escudarnos en cintas como 'Psicosis', 'El resplandor' o 'La cosa' para argumentar lo que está lejos de ser un simple exabrupto.

La lista de nominaciones de este 2023 no ha sido ninguna excepción a una regla que se ha roto históricamente con casos contadísimos como los de 'El sexto sentido' o 'El exorcista'. La cita más importante del año ha ignorado por completo a producciones como 'Nop' —qué menos que una candidatura a la mejor dirección de fotografía—, 'El menú' —que no es terror propiamente dicho— y, sobre todo, a la fantástica 'Pearl' de Ti West.

La secuela de 'X', además de interesantísima en su vis de estudio de personaje y en lo respectivo a la labor de su director, brilla gracias a la actuación de una Mia Goth inmensa que no ha tenido cabida en la temporada de premios —aunque sí salió premiada del Festival de Sitges—. La actriz, durante una entrevista con motivo del estreno de 'Infinity Pool', lo último de Brandon Cronenberg, ha hablado de la alergia de la Academia de Hollywood al terror del siguiente modo.

I spoke with Mia Goth about not getting a (very deserved) Best Actress Oscar nomination for PEARL — and why the Academy doesn’t take the horror genre seriously enough. pic.twitter.com/9EKPN2fB2N