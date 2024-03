Aquella vez que Clint Eastwood estuvo a punto de fichar por una obra maestra... pero a cambio se libró del peor rodaje de la historia del cine

A estas alturas ya sabemos todos que 'Apocalypse now' fue uno de los peores rodajes de la historia del cine, como ya se mostró -profusamente- en el magnífico documental 'Hearts of darkness'. Harvey Keitel marchándose tras un mes de rodaje, un tifón destruyendo los sets de rodaje, Marlon Brando con muchísimo más peso del acordado, Martin Sheen teniendo un infarto en mitad del rodaje... Incluso en la post-producción, Francis Ford Coppola creía que tenía tan solo un 20% de posibilidades de sacarla adelante. Y esta fue la bala que evitó uno de los actores y directores más míticos de la historia del cine.

Buscando a Willard desesperadamente

'Apocalypse now' fue un caos desde el mismísimo inicio, cuando todos los actores que Coppola quería para que interpretaran a Willard fueron cayendo uno tras otro. Primero fue Steve McQueen, que pedía tres millones de dólares (que el director no tenía) y al que le molestaba -lógicamente- irse de su casa durante 16 semanas para rodar. Después se lo ofreció a Al Pacino, pero tampoco quería irse muy lejos, sobre todo después de enfermar en la República Dominicana haciendo 'El Padrino II'.

Todos los nombres conocidos de la industria pudieron haber sido Willard, desde James Caan hasta Nick Nolte, Jack Nicholson, Robert De Niro, Keith Carradine o Robert Redford. Y, uno tras otro, todos fueron negándose a participar en un rodaje que parecía condenado. Hasta que, siguiendo la lista de posibles candidatos, llegaron a Clint Eastwood.

Por aquel entonces, Eastwood tenía 39 años y ya era conocido como 'Harry el sucio' y por la trilogía del dólar de Sergio Leone. Y Coppola le llamó personalmente para pedirle que hiciera el papel. El actor ya conocía 'El corazón de las tinieblas' porque lo había leído unos años antes, y estaba convencido de que sería una adaptación genial. Pero claro, cuatro meses fuera de casa acaban pesando: "Sabía a dónde iba pero entonces dije que no, no creía que pudiera irme durante tanto tiempo", confesó a The Hollywood Reporter tiempo después. Otro mazazo para Coppola.

Te das McQueen

¿Os acordáis de que Steve McQueen rechazó el papel de Willard? Bueno, pues después llamó a Eastwood para preguntarle por qué no lo aceptaba. Y es que había cambiado de opinión: quería estar en la película pero interpretando a Kurtz. No por lo poderoso de su guion, sino porque estaría tan solo dos semanas lejos de su casa rodando... por el mismo sueldo. Imaginad este 'Apocalypse now' alternativo loquísimo.

En aquel momento, Eastwood acababa de empezar a construir una casa y no le apetecía irse a las Filipinas, creyendo que podría haber problemas adicionales durante el rodaje (spoiler: acertó). Pensó que, quién sabe, quizá durante la mitad de tiempo podría haber aceptado, pero cuatro meses lejos de Estados Unidos era una barbaridad. Finalmente, la película acabó convirtiéndose en puro culto e incluso ganando algo de dinero para el estudio pese a multiplicar por dos su presupuesto inicial.

Por cierto, esta no fue la primera vez que Eastwood decidió no formar parte de una película mítica: originalmente fue el señalado para sustituir a Sean Connery al frente de la franquicia James Bond, pero él se sentía como quitándole el puesto a un actor que había dejado tras de sí un legado gigantesco. Tras abandonar, George Lazenby cogió su oportunidad, asegurando así que el personaje siempre sería británico. Eastwood también rechazó ser Superman, Batman y Rick Deckard de 'Blade Runner', pero, francamente, incluso sin esas películas míticas le ha ido estupendamente bien. Se puede decir que, más de una vez... nos ha alegrado el día.

En Espinof: