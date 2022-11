Viaje al corazón de las tinieblas en una magistral película bélica: llega a Amazon Prime Video la versión definitiva de un clásico de Francis Ford Coppola

Siempre es tentador regresar hacia atrás para enmendar tus propios errores del pasado. Buscar lo que puedes arreglar, lo que puedes modificar para poder sacarte esa espina que llevas clavada en la memoria y no te deja en paz. En el cine tenemos no pocos cineastas que, entre sus múltiples obsesiones, se encuentra el darle vueltas al montaje de alguno de sus clásicos.

Michael Mann es uno de los más claros haciendo dos o tres montajes diferentes por película, pero Francis Ford Coppola ha caído bastante en la tentación en los últimos años repensando varias de sus obras. Incluso una que ha sido uno de los momentos más tortuosos de su carrera y a la que todavía le sigue viendo potencial para más incluso aunque en su momento ya se viese como una obra maestra del cine bélico. Esa es, claro, 'Apocalypse Now'.

Oler a napalm por la mañana

Hace unos años regreso a la jungla para hacer el (ya sí que sí) Montaje final que iba a enmendar tanto la versión de cines como la Redux estrenada en 2001. Este montaje definitivo se encuentra desde ya disponible en Amazon Prime Video para ver en streaming, y no deberías dejarla pasar aunque ya hayas visto alguna de las anteriores. Es, realmente, la mejor versión de este viaje al corazón de las tinieblas.

El esqueleto principal de 'Apocalypse Now' sigue ahí. El tortuoso trayecto del Capitán Willard (Martin Sheen) por la jungla de Vietnam en plena guerra para hallar y eliminar al coronel renegado Kurtz (Marlon Brando). Un trayecto en río lleno de peligros, tanto por la posibilidad de ser asaltados y acribillados como por perder absolutamente la cabeza por los horrores de la guerra.

Mantiene también tramas incorporadas por la versión Redux, como el tramo en la plantación francesa que bordea casi la aparición fantasmal y permite a Coppola profundizar en la falta de necesidad de presencia estadounidense en la región y la futilidad de su propósito. Aquí, en lugar de ser incluido a lo bruto, Coppola trata de refinar un poco mejor ese contenido añadido para que esté mejor integrado en un conjunto ya espectacular.

'Apocalypse Now: The Final Cut': el (magnífico) horror

"Después de todo, una película es una ilusión, y lo que hace que la ilusión cobre vida podría ser una cuestión de tal vez quitar seis fotogramas de una secuencia" explicó Coppola a Vanity Fair para justificar su motivación para volver a remontar su clásico. Y no le falta razón, ya que 'Apocalypse Now: The Final Cut' consigue tener lo mejor de ambas versiones y logra que funcione todo mejor que nunca.

El proceso de rodarla (bien documentado en la complementaria e imprescindible 'Corazones en tinieblas') casi le cuesta la salud al director, pero consiguió un relato realmente antibélico. Las secuencias de destrucción con 'La cabalgata de las valquirias' o los momentos esotéricos a través de la aparición del personaje de Brando siguen siendo realmente poderosos. Casi parecía todo inmejorable en 1979, pero Coppola ha encontrado la manera de volverla aún más esencial y fascinante.