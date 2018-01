¡Así es la Capitana Marvel! Primeras y sorprendentes fotos de Brie Larson como la superheroína

El fichaje de Brie Larson para dar vida a la Capitana Marvel se remonta a junio de 2016 y estaba llamando mucho la atención que aún no habíamos visto ninguna imagen de ella ataviada para la ocasión. La espera ha llegado a su fin, ya que ha sido captada durante el rodaje de 'Captain Marvel' o la cuarta entrega de 'Los Vengadores' -no está del todo claro de cuál- con un look que nos ha dejado sorprendidos porque el traje que lleva es verde, alejándose así de su look más característico.

Como aún desconocemos qué sucederá en su película propia, la cual conviene recordar que transcurrirá en los años 90, solamente nos queda la opción de lanzar las dos hipótesis más probables. La primera es que simplemente lleve el traje de un soldado Kree, esas criaturas que casi parecían los masillas de los 'Power Rangers' en el tramo final de 'Los Vengadores' ('The Avengers'), tras obtener sus poderes. Sin embargo, la otra opción es más interesante.

También se baraja la idea de que sea el traje original de Mar-Vell antes de que se lo entregue a Carol Danvers, el alter ego humano de la Capitana Marvel. La idea es que sea ese su atuendo cuando llega a la Tierra y se lo da Danvers, quien conseguiría entonces su poderes. Lo raro es que la propia Marvel no haya movido ficha tras la aparición de estas imágenes para así poder controlar la narrativa detrás de las mismas.

Sea cual el caso, no tardaremos tampoco tanto en descubrirlo, ya que 'Captain Marvel' llegará a los cines el 8 de marzo de 2019 y en ella también veremos a Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson y Jude Law, siendo este último quien dará vida a Mar-Vell. Por su parte, la puesta en escena corre a cargo del dúo formado por Anna Boden y Ryan Fleck. Algo más tendremos que esperar para 'Los Vengadores 4', pues se estrena el 3 de mayo de 2019.

Además, Larson ya ha dejado imágenes en su cuenta de Instagram de lo que parece que es el rodaje de algunas de las escenas sobre el origen del personaje (¿o serán del entrenamiento previo a ponerse delante de las cámaras?):

Vía | Screen Rant