Casey Affleck rompe una tradición de los Óscar y no acudirá a la gala por las acusaciones de acoso sexual

Tras el impacto en los Globos de Oro, era de esperar que la ola de cambio que está azotando Hollywood con las denuncias de machismo y acoso afectase también a los Óscar, y ya estamos viendo las primeras señales. Es una tradición que los actores que ganaron la estatuilla vuelvan al año siguiente para presentar los premios de interpretación y, en cierto modo, ceder el testigo a otros cuatro compañeros; Casey Affleck no lo hará.

Como informa Deadline, el hermano de Ben Affleck ha decidido no acudir a la gala de entrega de los Óscar para evitar que su presencia cause polémica y desvíe la atención de lo que debería ser importante esa noche: el reconocimiento al trabajo de los nominados. Recordemos que el actor ganó el Óscar por 'Manchester frente al mar' y debía entregar este año el premio a la mejor actriz protagonista.

De hecho, su premio ya estuvo rodeado de una fuerte controversia por la reaparición de unas acusaciones de acoso sexual vertidas contra él, y que se remontan al rodaje de 'I'm Still Here' (2010). Brie Larson tuvo que entregarle el Óscar y se mostró visiblemente incómoda y molesta con la situación, no sólo por el gesto que hace al leer el nombre del actor, también se negó a aplaudirle (más tarde confirmó el motivo). En Twitter hubo numerosas reacciones de apoyo a Larson y ataques a la Academia por premiar a Affleck:

Casey Affleck should not have won. People who commit sexual harassment should lose their jobs, not be celebrated with honor and prestige.