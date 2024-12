Casi nos perdemos a Daniel Craig haciendo de James Bond. ¿La razón? "La concepción social de la masculinidad"

Desde la primera vez que vimos en pantalla a James Bond, allá por 1962, representó un tipo de masculinidad muy clásica: la del hombre de pelo en pecho, Martini en mano, traje perfecto y una visión de las mujeres tan solo instrumental. Sin embargo, Bond ha cambiado con el paso de los años, al igual que la sociedad, y en 2024 ya no puede ser ese agente infalible y mujeriego pasado totalmente de moda. Y aunque parte del público no quiera darse cuenta, el propio Daniel Craig lo ha hecho.

A Bond llama a su puerta

Y es que en la mítica revista The New Yorker, Craig ha afirmado que estuvo a punto de no aceptar el papel del agente 007 por estos dilemas interiores: "Diría que una de mis reservas más grandes al hacer de Bond era la concepción social de la masculinidad. A menudo era muy risible, pero no puedes burlarte de ella y esperar que funcione. Tienes que comprarla".

O sea, la vulnerabilidad de los seres humanos siempre me parece interesante. Todos somos vulnerables, no importa quién seas. No importa lo duro que seas, todo el mundo es vulnerable. Pero no siempre se educa así a los niños, o se espera que se comporten los hombres.

El actor presenta ahora la polémica 'Queer', lo nuevo de Luca Guadagnino, y no son pocos los que creen que lo hace en contraposición al agente que encarnó durante cinco entregas: "Bond ha supuesto casi veinte años de mi vida. Cuando acepté el papel era una persona. Ahora soy una persona completamente diferente. No estoy haciendo esta película como respuesta a aquellas. No soy tan mediocre. Pero no podría haber hecho esta película cuando hacía de Bond. Me habría preguntado '¿Por qué? ¿Qué tienes que probar?'". Por cierto, seguimos sin tener noticias del nuevo Bond más de tres años después de 'Sin tiempo para morir'... Y no tiene pinta de que el casting se vaya a solucionar pronto.

