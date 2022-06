Chris Evans da una de cal y una de arena: quiere volver a Marvel... como la Antorcha Humana

Abrir un multiverso puede ser muy divertido, sí. Pero como cualquier lector de cómics con las retinas quemadas de leer números de cuarta división de "¿Qué pasaría si...?" y Elseworlds te dirá, lo divertido también puede ser peligroso. Ahora es el mismísimo Chris Evans el que, bromas mediante, nos ha puesto ante la cara un escenario posible para su retorno a Marvel... Que no tiene nada que ver con el Capitán América. Ah, multiversos, yo os maldigo.

Acabó un poco quemado

De plena promoción por 'Lightyear', explicando en cada entrevista que no interpreta al muñeco, sino al actor en cuya película se basó el muñeco, MTV le ha preguntado si le gustaría volver a Marvel... pero como la Antorcha Humana, el papel que interpretó en 2005 y 2007 en las dos partes de 'Los cuatro fantásticos'. Y su respuesta podría haber sido un "Jajá, mejor no", pero...

¿No sería genial? Nadie me pregunta nunca sobre aquello. O sea, no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años... Pero amo a ese personaje de verdad. Quiero decir, supongo que todo puede pasar. Me encantaría, me encantaría. Sería una manera más fácil de vendérmelo que volver como el Capi, ¿sabes lo que te digo?

No es que acabara mal con Marvel, ni mucho menos, pero le ocurre lo mismo que a Robert Downey Jr: si vuelve, tiene que ser por una historia que merezca la pena (que quizá tenga que ver con unas guerras, ejem, secretas): "El Capi significa mucho para mí. Y, ya sabes, no querría romper la experiencia preciosa que fue. Pero Johnny Storm creo que no llegó a ser popular. Era antes de que Marvel encontrara la manera de hacerlo bien"

De momento, el siguiente paso para el Capitán América será la primera película con Sam Wilson como protagonista: si funciona, habrá menos urgencia en Marvel por traer de vuelta a Steve Rogers. Si se hunde... Algo me dice que tendremos lío multiversal pronto. Y no para traer de vuelta a la Antorcha Humana precisamente.