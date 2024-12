Daniel Craig confiesa por qué nunca habría interpretado a un personaje gay cuando todavía era James Bond: "No era una conversación que quisiera tener"

Daniel Craig hace varios años que dejó atrás a James Bond, el personaje que marcará su carrera para siempre. Eso sí, ahora está consiguiendo las que quizá sean las mejores críticas de su carrera gracias a 'Queer', la película que ha hecho a las órdenes de Luca Guadagnino ('Call Me By Your Name'), y ha llamado mucho la atención unas declaraciones suyas dando a entender que no podría haber aceptado participar en esa película durante sus 15 años dando vida al agente 007.

La explicación de Craig

El actor ha charlado con The Times of London con motivo de la campaña promocional de 'Queer', donde confesó que durante sus años como James Bond nunca jamás habría tan siquiera considerado interpretar a un personaje homosexual. Y el motivo es perfectamente comprensible:

No podría haber hecho esto mientras hacía de Bond. Parecería reaccionario, como si estuviera mostrando mi rango interpretativo.

Además, en lo referente a la posibilidad de dirigirse a los fans de Bond con la posibilidad de ofrecer una mirada a una masculinidad diferente, Craig también aclara que "simplemente no es una conversación que yo quisiera tener. De todas formas la tuve hasta el final con Bond. ¿Podría existir este Bond? ¿Ese Bond? Entonces, ¿algo que vaya a avivar esa conversación? No, la vida es demasiado corta".

Lo curioso es que Craig dio vida por primera vez a Benoit Blanc en 2019, cuando aún era Bond, pero es cierto que la sexualidad del personaje no se desveló hasta el lanzamiento de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion', estrenada ya a finales de 2022. Además, allí era un detalle pequeño, mientras que en 'Queer' ya es algo fundamental.

Este no fue el único sacrificio necesario durante sus años como el espía creado por Ian Fleming, ya que esas películas requerían un sacrificio tan grande por parte de Craig que luego el actor necesitaba seis meses solamente para recuperarse:

Estaba tan agotado al final de una película d eBond que tardaba seis meses en recuperarme emocionalmente. Siempre he tenido la actitud de que la vida debe ser lo primero y, cuando el trabajo era lo primero durante un tiempo, me agotaba.

'Queer' se estrena en España el próximo 1 de enero de 2025 de la mano de la mano de Elástica Films.

