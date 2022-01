David Fincher pidió a Meat Loaf que participase en el montaje de 'El club de la lucha' durante meses: "Ayúdame a elegir la mejor toma"

El difunto rockero y actor Meat Loaf que murió a los 74 años el 20 de enero, habría ayudado al director David Fincher a editar la icónica película 'El club de la lucha' (Fight Club,1999) en la que interpretó al culturista Robert "Bob" Paulson. Meat Loaf, cuyo verdadero nombre es Marvin Lee Aday, debutó en 'The Rocky Horror Picture Show' (1975), pero parece que el proyecto favorito de su carrera fue la obra de culto de FIncher.

En una entrevista de 2016 con The AV Club resurgida tras su muerte, Meat Loaf recordó haber trabajado en estrecha colaboración con Fincher.

Así, Meat Loaf comenzó a ayudar a Fincher a seleccionar tomas de la película protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton en la sala de edición.

To us he will always be ‘Bob’. Those were some wonderful months of laughter & irreverence. The hardest thing about working w/ Meat was getting through any of these ridiculous moments without cracking up. Him lying on the table playing dead then belting out Zeppelin. Good times 🙏 pic.twitter.com/ZKnf7tPpAs