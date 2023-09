"Delirante. Deplorable". La protagonista de 'Killers of the Flower Moon' carga contra 'Yellowstone' por su presunta glorificación del oeste americano

Probablemente, este 2023 esté siendo el annus horribilis particular de 'Yellowstone'. La serie de Taylor Sheridan ha pasado por su peor momento después de que Kevin Costner, su estrella protagonista, abandonase la producción a la mitad de su quinta temporada tras unas negociaciones infructuosas que le han hecho perder la friolera de 12 millones de dólares que da por perdidos —a no ser que la justicia diga lo contrario—.

Cuestión de representación

Pero este no es el último capítulo polémico al que se ha enfrentado el western catódico, porque Lily Gladstone, que encabeza el reparto de la inminente 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese, no ha dudado en tildarlo de "delirante" y "deplorable". ¿El motivo? El modo en que, según la actriz, glorifica el oeste americano.

No obstante, Gladstone ha querido subrayar durante su conversación con el medio Vulture que no critica en absoluto a los intérpretes nativos americanos por haber participado en el show, reconociendo que ella misma llegó a pasar por varios procesos de casting. "Sin ofender a los talentos nativos que han participado. Hice varios castings. Es lo que había".

Muy distinto a lo mostrado en la épica de la familia Dutton parece ser el trabajo que Martin Scorsese ha firmado en 'Killers of the Flower Moon'. En enero, Gladstone le contó a Variety cómo el director trabajó codo con codo con la Nación Osage para brindar la mejor representación posible de la comunidad y sus miembros.

"El trabajo es mejor cuando dejas que el mundo informe sobre ello. Fue muy agradable cómo la producción se involucró con la comunidad [Nación Osage]. A medida que la comunidad se acostumbraba a nuestra presencia, se involucraba más en la película. Es una película diferente a la que [Scorsese] empezó a hacer, en gran parte debido a lo que la comunidad tenía que decir sobre cómo se estaba haciendo y lo que se estaba representando. No es una historia de salvadores blancos. Son los Osage diciendo, 'Haced algo. Aquí hay dinero. Ayudadnos'".

