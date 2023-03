"Es devastador, conozco a gente que nunca se ha recuperado". Seth Rogen admite que las malas críticas duelen muchísimo y tiene muy claro con qué película le afectaron más

No son pocos los actores que dicen que nunca leen las críticas de las películas y series en las que participan, pero Seth Rogen no es uno de ellos. De hecho, el protagonista de cintas como 'Malditos vecinos' o 'Casi imposible' reconoce que las malas críticas tienen un efecto devastador y que hay gente que las arrastra consigo durante toda su vida.

"Es una mierda"

El actor visitó recientemente el podcast 'The Diary of a CEO' y allí la conversación se centró en cierto punto sobre las malas críticas y el efecto que eso tiene entre los que las reciben. Según Rogen, los críticos deberían replantease las cosas que llegan a escribir sobre determinados títulos:

Creo que si la mayoría de los críticos supieran lo mucho que perjudica a la gente que ha hecho las cosas sobre las que escriben, se replantearían la forma en que escriben estas cosas. Es devastador. Conozco a gente que, sinceramente, nunca se ha recuperado de ello: un año, décadas de sentirse herido por las críticas de cine. Es muy personal... Es devastador cuando te dicen institucionalmente que tu expresión personal es mala, y eso es algo que la gente lleva consigo, literalmente, toda su vida, y entiendo por qué. Es una mierda.

En su caso recordó especialmente los casos de 'The Green Hornet' y 'The Interview', pero Rogen tiene clarísimo que le dolió mucho más lo que sucedió con la segunda: "Me pareció mucho más personal. En 'The Green Hornet' me sentí como si hubiera sido víctima de un gran capricho. No fue tanto un fracaso creativo por nuestra parte como un fracaso conceptual. En 'The Interview', la gente nos trató como si hubiéramos fracasado creativamente y eso apestaba".

Rogen reconoce que todos los estrenos resultan muy estresantes y que en el pasado su forma de lidiar con las malas críticas consistían en una buena cena o en retirarse a la casa que tiene en la playa. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacer frente a las malas críticas es limitarse a seguir trabajando:

Esa es otra de las cosas divertidas de hacer películas... la vida continúa". Puedes estar haciendo otra película mientras tu película actual está siendo un batacazo lo cual es divertido. Es agridulce. Sabes que las cosas irán bien. Ya estás trabajando. Si el miedo es que la película fracase y no te vuelvan a contratar, no tienes que preocuparte. Pero a veces es un enigma emocional.

A Rogen podemos verle actualmente en 'Los Fabelman' y pronto escucharle en 'Super Mario Bros: La película', donde presta su voz al mítico Donkey Kong.