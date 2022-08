Ezra Miller rompe su silencio y pone fin a su huida desbocada para buscar tratamiento a sus "complejos problemas de salud mental"

Después de un comportamiento preocupante que ha llevado incluso a cargos de acoso y robo con allanamiento de morada, así como acusaciones de agresión y abuso, Ezra Miller ha puesto fin a su huida y su silencio y afirma que está buscando tratamiento para su problemas de salud mental, tras la noticia de que Warner Bros habría puesto en duda el estreno de 'The Flash', con tres vías de actuación conforme el actor pusiera fin a su debacle en manos profesionales.

Miller dice en el comunicado, enviado a través de un representante a The Hollywood Reporter:

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis aguda, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.