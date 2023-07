"Feministas, iros a tomar por culo". Una de las actrices de 'The Idol' responde de forma incendiaria a una de las principales críticas recibidas por la serie de HBO

Una de las series más comentadas del año ha sido 'The Idol'. Perseguida por la polémica mucho antes de su estreno en HBO, este drama televisivo protagonizado por Lily-Rose Depp ha provocado reacciones encontradas entre el público. Ahora, una de sus protagonistas ha salido en su defensa, especialmente por todos los comentarios sobre el supuestamente problemático rodaje de la misma.

"La libertad de expresión es la licencia para ofender"

Jane Adams da vida en 'The Idol' a Nikki Katz, la cínica ejecutiva de un sello musical, y en una charla con Vanity Fair, la actriz asegura que "hoy en día, ante ciertas personas, casi tienes que disculparte cuando algo te disgusta o algo te encanta. Ya no me importa. Eso es lo bueno de ser una mujer canosa: es casi como si te dieran licencia para no preocuparte".

La veterana intérprete a la que hace poco también pudimos ver en 'She Dies Tomorrow' o 'Dog, un viaje salvaje' tiene muy claro que "la libertad de expresión es la licencia para ofender, y punto. Para mí, lo más divertido es ofender a un grupo de personas, hagas lo que hagas".

Además, afirma que 'The Idol' fue una experiencia enriquecedora tanto para ella como para sus compañeras de reparto y que su rodaje no fue problemático. De hecho, le molesta especialmente que se haya insistido en criticar esto último, por lo que no ha tenido pelos en la lengua al señalar lo siguiente:

Lo que me parece asombroso es que nadie escuche. No había visto algo así en toda mi vida, un 'Nos negamos a cambiar la narrativa' tan obstinado. Quiero decir especialmente a todas las feministas: 'Iros a tomar por culo'. Todas estas mujeres con las que trabajo están hablando de su experiencia y no las estáis escuchando. No estáis escuchando.

Recordemos que no es la primera vez que un miembro del reparto quiere callar críticas, pues The Weeknd aseguró en su momento que las escenas de sexo estaban rodadas así de mal aposta. Ahí ya depende de cada uno que se lo crea o no, pero lo que es seguro si nos fiamos de Adams es que ninguna de sus actrices se sintió usada en una serie cuya posible segunda temporada sigue en el aire.

