Timothée Chalamet vio 8 veces 'Top Gun: Maverick' durante el rodaje de 'Dune 2' y recibió un consejo de Tom Cruise que lo cambió todo: "Fue como un grito de guerra"

Independientemente del trabajo —o trabajos— que llevemos a cabo en nuestro día a día, la inmensa mayoría de nosotros siempre tenemos, como mínimo, una fuente de inspiración; una persona más sabia y con más tablas a la que acudir cuando algo falla o que, inesperadamente, aparece en nuestras vidas con el consejo adecuado en el momento adecuado. En el caso de Timothée, esta no fue otra que Tom Cruise.

Tim y Tom

El protagonista de la celebrada 'Call Me By Your Name' y la inminente 'Wonka' ha confesado a GQ que mientras trabajaba en la preparación de 'Dune: Parte Dos' vio la descomunal 'Top Gun: Maverick' la friolera de ocho veces. Pero no lo hizo solo, porque alquiló un cine en Budapest y llevó a todo el reparto de la producción a ver el largometraje de Joseph Kosinski.

"‘Top Gun’ me inspiró enormemente el verano pasado cuando estábamos haciendo ‘Dune’. Algunos miembros del equipo eran un poco escépticos en cuanto a ir a verla, pero yo pensé que era una de las mejores películas que había visto".

Además, Chalamet agradeció a Cruise el consejo que le dio en lo referente al entrenamiento para las escenas de riesgo; algo que cambió completamente la perspectiva de Thimotée sobre el oficio que se vio proyectado en la secuela de 'Dune'.

"Después de conocer a Tom Cruise, justo después de terminar la primera ‘Dune’, me envió un correo electrónico tremendamente inspirador. Básicamente dijo que en la vieja Hollywood, recibirías entrenamiento de baile y entrenamiento de lucha, y hoy en día nadie te exigirá ese estándar. Así que depende de ti. El correo electrónico fue como un grito de guerra".

Parece que las palabras de Cruise surtieron efecto, ya que el propio Denis Villeneuve, director de la adaptación de la novela de Frank Herbert, ha elogiado el trabajo de su protagonista en la próxima 'Parte Dos'.

"En cuanto a las escenas de acción, sentí que estaba mucho más preparado que en 'Parte Uno', y listo para las secuencias de lucha. Me impresionó su nivel de disciplina en 'Parte Dos'. Sabes, cuando eres el protagonista de una película, tu presencia, la forma en que abordas tu trabajo y tu disciplina tendrán necesariamente un efecto en el resto del equipo. Siempre fue el primero en el set y siempre estaba listo. Quedé muy satisfecho e impresionado de cómo Timothée realmente abrazó esa disciplina y se convirtió, para mí, en un verdadero actor principal en esta película.

En 'Parte Uno', la cámara capturaba la actuación de un adolescente, me refiero al personaje, alguien que estaba descubriendo el mundo y experimentando una nueva realidad. Pero 'Parte Dos' realmente trata sobre alguien que pasa de ser un niño a un hombre, y se convierte en un líder, e incluso diré, una figura carismática oscura y mesiánica. Fue la primera vez que presencié a alguien creciendo frente a mi cámara".

Las ganas de echarle el guante a 'Dune: Parte Dos' son cada vez más grandes. Por desgracia, su estreno se ha retrasado nada menos que cinco meses, estando previsto actualmente para el 15 de marzo de 2024... si es que estudios y actores llegan a un acuerdo para aquél entonces.

