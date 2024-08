Harrison Ford desvela su secreto interpretativo para hacer al Hulk Rojo en Marvel: "Fui un idiota a cambio de dinero"

Puede que no haya una persona a la que le importe menos el cine mainstream en Hollywood que a Harrison Ford, que lleva mostrando su desdén por los fans de 'Star Wars' e 'Indiana Jones' desde hace muchísimo tiempo. Y claro, ahora se ha subido al barco de Marvel, un nuevo páramo hacia el que poder dirigir la más profunda de las antipatías. 'Capitán América: Brave New World' se estrena el 14 de febrero del año que viene, y nos va a dar perlas por un tubo.

Hulk verde (de dinero)

Ford hará su debut en el Universo Marvel como el general "Trueno" Ross, que ya interpretara William Hurt hasta su fallecimiento en 2022. Y decidió presentarse por todo lo alto, en la meca de los fans, la Comic-Con de San Diego, donde hizo el gesto de Hulk Rojo (su transformación en la película) y después se quedó a gusto despachando a periodistas como los de Variety.

¿Qué me hizo falta para hacer de Hulk Rojo? Me hizo falta no preocuparme. Me hizo falta ser un idiota a cambio de dinero, y ya lo he hecho antes. No pretendo menospreciarlo. Solo digo que tienes que hacer ciertas cosas que tu madre te diría que no hicieses... o tu coach de interpretación, si tienes uno.

Dicho sea de paso: a estas alturas, Ford no tiene nada que demostrarle a nadie, y puede hacer lo que le venga en gana. Aún así, después aclaró sus palabras: "Pero es divertido, y lo he disfrutado. Me lo he pasado muy bien y estoy encantado con la respuesta que hemos tenido al enseñar el tráiler". Ahora solo queda divertirnos al ver su cara de absoluto aburrimiento cuando le pregunten por el UCM.

