Hayden Christensen se ha preparado para su retorno a 'Star Wars' viendo las series de animación de la franquicia: "pudieron explorar mucho más las relaciones"

Ya queda menos para el estreno de 'Obi-Wan Kenobi' y por fin la nueva serie de 'Star Wars' marca el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen a la franquicia. Son casi dos décadas desde 'La venganza de los Sith', y los dos han tenido que hacer los deberes para volverse a meter de nuevo en la piel de sus personajes.

La trilogía precuela no trató demasiado bien a Hayden Christensen, que salió escaldado de las películas después de que muchos fans criticasen su actuación como Anakin Skywalker. Ha llovido mucho en el fandom de Star Wars, pero su regreso como Darth Vader en 'Obi-Wan Kenobi' ha sido una de las mejore sorpresas que nos podía dar la serie.

Con todo el tiempo que ha pasado desde que rodó las precuelas, Christensen ha tenido que ponerse al día con la saga de George Lucas y parece que ha estudiado a fondo para su regreso.

"Me he vuelto a ver todas las películas. Y también me vi las series animadas, 'The Clone Wars', y 'Rebels', ha confirmado el actor.