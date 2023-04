Hollywood y el drama de Twitter: Jack Black, Karl Urban y otras estrellas cargan contra Elon Musk por su nueva y polémica medida

No ha pasado ni un año desde que Elon Musk cerró definitiva su cuenta de Twitter, pero el caos continúa reinando en una red social rodeada de aún más polémicas de las que nos tenía acostumbrados. A los despidos masivos y las fugas de anunciantes, debemos sumar un asunto de las verificaciones previo pago que sigue trayendo cola y que está viendo en Hollywood uno de sus peores enemigos.

Después de que el magnate anunciase que los usuarios ya verificados que no pasasen por caja perderían la insignia azul que acreditaba su identidad en la plataforma, las opiniones no se han hecho esperar; y dos de las más recientes han estado relacionadas con la inminente 'Super Mario Bros. La película'.

Durante la premiere del largometraje celebrada en Los Angeles, Jack Black comentó a Variety que no tiene intención alguna en apoquinar los 8 dólares mensuales para quedarse con el check.

Mucho más sosegado se ha mostrado un Chris Pratt que se ha escudado en los fans para plantearse entrar en el juego de Musk.

Fuera del universo nintendero han sido varios los actores y cineastas que han manifestado su descontento con la medida y han dejado claro que no contribuirán a la causa recaudatoria. Entre ellos han estado Karl Urban, Ian McKellen o Duncan Jones, cuyas reacciones vía tuit podéis leer bajo estas líneas.

