James Earl Jones grabó los diálogos de Darth Vader en apenas 2 horas y solo cobró 7.000 dólares: "Tuve suerte"

Tres trilogías, un buen puñado de videojuegos y unas cuantas series después —por no mencionar libros, cómics y demás material transmedia—, ya conocemos mil y un historias y entresijos sobre los procesos de creación de las diferentes obras de 'Star Wars'; siendo una de las más celebres y controvertidas la sustitución de la voz del intérprete que dio vida al mítico Darth Vader.

Una voz de oro valorada en 7.000 dólares

El hecho de que George Lucas contrató a James Earl Jones para doblar las líneas de diálogo originales de David Prowse, sin que este último se enterase no sólo es ampliamente conocido sino que también se ha tratado en documentales como 'I am your Father'.

Lo que no se ha tratado tanto es cómo Jones se hizo con el papel, pero podemos escudriñar el origen de la historia gracias a esta conversación que mantuvo el intérprete, fallecido recientemente a los 93 años, con el American Film Institute.

"George quería, perdón por la expresión, una voz oscura. Así que contrató a un tío nacido en Mississipi, criado en Michigan, que tartamudea. Y esa es la voz. Ese soy yo. Tuve suerte, con todas esas supuestas desventajas, conseguí un trabajo por el que me pagaron 7.000 dólares. Pensé que era una buena suma, e iba a ser la voz en una película".

En otro extracto de la misma entrevista, el actor explicó que su regreso en 'El imperio contraataca' le impulsó a mejorar su trabajo y a buscar nuevos matices e inflexiones para su personaje. Por desgracia, George Lucas no estaba muy por la labor y prefirió optar por esa máxima que reza "si algo funciona, no lo cambies".

"Me dijo: 'No sabemos lo que hicimos bien, así que vamos a intentar hacer lo mismo'. Obviamente, yo quería hacer a Darth Vader más interesante, más sutil, más centrado en lo psicológico. Y el dijo, 'No, no. Lo que estamos viendo es que tienes que mantener tu voz en un rango de inflexión muy estrecho, porque en realidad no es humano'".

En otra entrevista, James Earl Jones reveló a Conan O'Brien que sólo necesitaron un par de horas para grabar todas sus líneas de la primera entrega, 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars').

Aunque puede que, por encima de cualquier anécdota, reina la que convierte a Jones en todo un escéptico que no creyó a su propio personaje de Darth Vader cuando, en 'El imperio contraataca', sorprendió a Luke Skywalker (y a todo el mundo) afirmando que él era su padre. "Pensé: 'Está mintiendo. Me pregunto cómo van a desarrollar esa mentira'", confesaba el actor sobre el momento más impactante de toda la saga creada por George Lucas.

