Julie Delpy ha rechazado la secuela de 'Antes del anochecer' y se plantea dejar el cine mientras intenta levantar un proyecto con Emilia Clarke

¿Habrá cuarta entrega de la historia de Céline y Jesse? Es una pregunta que los fans de la trilogía de Richard Linklater llevamos haciéndonos casi desde el estreno de 'Antes del anochecer' ('Before Midnight', 2013). El año pasado, Ethan Hawke alimentó nuestras esperanzas reconociendo que estaban hablando sobre una secuela. Sin embargo, Julie Delpy ha rechazado la idea.

La actriz, guionista y directora francesa reconoce que está frustrada con la industria del cine y que acabó tan agotada con la producción de su último film, 'My Zoe' (2019), que se ha estado pensando en retirarse, de ahí que rechazase la oferta de Linklater. Así lo cuenta:

"Pienso sobre ello a menudo [dejar el cine]. Hace un año y medio, no estaba lejos de hacerlo. El infierno que atravesé para producir mi film me ha dejado exhausta. Dije que no a Richard Linklater sobre una cuarta parte de las películas de 'Before'. Pensé que quizá podría volver a estudiar. Podría ser muy buena doctora, por ejemplo. Dame tres síntomas y te digo lo que tienes... Pero me gusta crear, contar historias; es más fuerte que yo."