Kit Harington acusa a 'Juego de Tronos' de ser la responsable de sus "dificultades de salud mental"

Kit Harington se tomó una pausa como actor tras rodar la temporada final de 'Juego de Tronos', llegando a registrarse en un centro de rehabilitación antes incluso del estreno del polémico desenlace de la serie. En su momento se dijo que era para lidiar con ciertos problemas personales y ahora hemos descubierto que estaban relacionados con su salud mental.

El actor, muy conocido por haber interpretado a Jon Snow en 'Juego de Tronos', ha confesado en 'The Jess Cagle Show' de SiriusXM, que su participación en la serie de HBO estuvo vinculada de forma directa a los problemas de salud mental que tuvo entonces:

Tuve ciertas dificultades de salud mental después de 'Juego de Tronos', y durante el final de la serie, para ser sincero. Creo que estuvo motivado de forma directa por la naturaleza de la serie y lo que había estado haciendo durante años.

Ya recuperado

Por suerte, el actor ya está plenamente recuperado y reconoce que "estoy muy contengo de haber hecho eso". No obstante, tuvo un poco de mala suerte cuando quiso retomar su carrera, ya que coincidió con el inicio de la pandemia -aunque antes ya había completado su trabajo en 'Eternals'-. Por eso, durante un tiempo apenas pudo rodar una aparición episódica en la segunda temporada de 'Modern Love'.

Al respecto de su experiencia, Harington ha destacado que "no tienes que vivir en ese lugar tan intenso todo el tiempo. ¿Por qué no haces algo para aligerar el peso? ¿Por qué no haces algo divertido?". Ahí imagino que dependerá de cómo viva cada uno sus personajes, ya que hay actores que viven literalmente en ellos durante mucho tiempo, mientras que otros lo tienen más fácil para separar la vida privada de la profesional.