Leonardo DiCaprio llevaba relleno en su culo en una escena crucial de 'Los asesinos de la luna' para evitar lesiones provocadas por Robert De Niro

Puede que, de entrada, el nombre de Rodrigo Prieto no os diga nada, pero haríais bien en tenerle en vuestras quinielas para los Óscar, porque ha sido el director de fotografía tanto de 'Barbie' como de 'Los asesinos de la luna'. Ya ha sido nominado tres veces anteriormente, así que es cuestión de tiempo. Si habéis visto la película de Martin Scorsese, sabréis lo importante que es la fotografía en esta película, lo suficiente como para que medios como Insider entrevisten a su artífice... y le saquen declaraciones que no esperábamos.

El azote de los cines

A mediados de película, en un momento dado, Robert De Niro coge a Leonardo DiCaprio y le da una somanta de azotes. Es una escena poderosa, extraña y que define muy bien a los dos personajes en ese momento de 'Los asesinos de la luna'. Y si pensáis que eran unos azotes fingidos o que fue una vez y no más, pensad de nuevo.

Recuerdo que lo hicieron bastantes veces y pensar "Ay, eso debe doler". Había algo de relleno en su culo, pero puedes ver que De Niro le estaba pegando de verdad. Leo se apunta a muchas cosas, haría lo que fuera.

Puede que esto no llegue a al nivel de implicación de aquella vez que decidió cambiar un hígado falso por uno real durante el rodaje de 'El renacido', pero uno puede sentir la humillación y el dolor del personaje. Y eso que la escena ni siquiera estaba planeada al empezar a rodar: "No creo que estuviera en el primer guion. Fue algo añadido, y choca verlo en la película". Como DiCaprio no acabe nominado al Óscar después de esto se va a mosquear. Y con razón.

